الدكتورة مريم مطر: الصحة مسؤولية وطنية تبدأ قبل الحمل وتعتمد على نمط الحياة

أكدت الدكتورة مريم مطر أن الصحة مسؤولية وطنية تتطلب العناية بصحة الأم قبل الحمل، مشيرة إلى أن نمط الحياة يؤثر على العمر البيولوجي أكثر من الوراثة في تحقيق رؤية 2071.

أكدت الدكتورة مريم مطر ، الطبيبة والباحثة في طب وعلوم المستقبل التطبيقي، أن الحفاظ على الشباب البيولوجي للجسم لا يرتبط بمرحلة عمرية محددة، بل هو عملية تبدأ تخطيطها منذ سنوات المراهقة والشباب، وتؤثر جذورها في صحة الأجيال المقبلة من خلال العناية ب صحة الأم قبل الحمل. وأشارت إلى أن المسؤولية الوطنية عن صحة الأبناء تستلزم تبني مفهوم الوقاية المبكرة ، مؤكدة أن العادات الصحية مثل النوم الجيد والتغذية المتوازمة والنشاط البدني تمثل استثماراً طويل الأمد يعزز كفاءة أعضاء الجسم وجودة الحياة.

العمر البيولوجي لا يعكس العمر الزمني بدقة

أوضحت الدكتورة مريم مطر أن العمر البيولوجي لا يعكس بالضرورة العمر الزمني للإنسان، إذ قد تختلف كفاءة أعضاء الجسم ومعدلات تقدمها في العمر من شخص لآخر، حتى بين التوائم المتطابقة وراثيا، وهو ما يبرز أهمية إعادة برمجة نمط الحياة لدعم كفاءة الخلايا.

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استشهدت الدكتورة مريم مطر بدراسة حديثة تناولت أكثر من 15 ألف توأم متطابق، واستمرت متابعتهم نحو 20 عاماً، حيث أظهرت النتائج وجود فروق في العمر البيولوجي بين بعض التوائم تراوحت بين 5 و8 سنوات رغم تطابق تركيبتهم الوراثية، مما سلط الضوء على دور العوامل البيئية والسلوكية في تشكيل الصحة.

وأشارت الدكتورة مريم مطر إلى أن الدراسة رصدت ارتباط التدخين بانخفاض العمر البيولوجي بنحو ثماني سنوات، فيما ارتبط ضعف جودة النوم، ولا سيما السهر إلى ما بعد منتصف الليل، بانخفاضه بنحو خمس سنوات، وقلة الحركة بنحو أربع سنوات ونصف، في مقابل تحسن مؤشرات العمر البيولوجي قُدّر بنحو ست سنوات مع الانتظام في المشي يومياً لمدة تقارب 20 دقيقة.

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أهمية العناية بصحة الفتاة قبل الزواج

شددت الدكتورة مريم مطر على أهمية العناية بصحة الفتاة في مرحلة ما قبل الزواج، لافتة إلى ارتفاع معدلات فقر الدم بين الفتيات في دول الخليج، وما قد يترتب عليه من آثار صحية تستدعي الانتباه والتشخيص والعلاج المبكرين، مؤكدة أن إعداد المرأة صحياً قبل الحمل ينعكس إيجاباً على صحة الجنين ونموه.

أضافت الدكتورة مريم مطر أن رحلة بناء صحة الطفل لا تقتصر على فترة الحمل وحدها، بل تبدأ من خلية واحدة عقب تلقيح البويضة، حيث تتوالى مراحل الانقسام والتمايز لتشكيل الأنسجة والأجهزة الحيوية، وتتكون ملامح الجهاز العصي خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل، فيما تتشكل البدايات الأساسية لمعظم أعضاء الجسم خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

تطور المؤشرات الصحية في دولة الإمارات

أشارت الدكتورة مريم مطر إلى بيانات نسبت إلى تقارير الأمم المتحدة تفيد بأن متوسط العمر المتوقع للمواطن الإماراتي ارتفع من نحو 47 عاماً في عام 1971 إلى نحو 87 عاماً في عام 2023، معتبرة أن هذا التطور يعكس اهتمام الدولة المتواصل بصحة الإنسان عبر تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات.

لفتت الدكتورة مريم مطر إلى أن الحفاظ على هذا المكتسب يتطلب الانتقال من مفهوم علاج المرض إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والاستباقية، مع وجود 73 مؤشراً حيوياً يمكن الاستعانة بها لتقييم كفاءة أعضاء الجسم والحالة الصحية، وفقاً للمنهج الذي تدعو إليه، مع أهمية تحديد الفحوص المناسبة لكل شخص بالتشاور مع المختصين.

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الصحة ركيزة أساسية لمستقبل الإمارات

أكدت الدكتورة مريم مطر أن الولاء للوطن لا يقتصر على الدفاع عنه، بل يتجسد أيضاً في الحفاظ على صحة الإنسان وعافيته، ليكون قادراً على العطاء والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والنهضة، مبينة أن بناء مجتمع صحي يبدأ من وعي أفراد المجتمع بمسؤوليتهم تجاه أجسادهم.

وأوضحت الدكتورة مريم مطر أن الاستثمار في صحة الإنسان منذ المراحل المبكرة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، والاستفادة من جودة الحياة والرفاهية التي تحرص الدولة على توفيرهما لأفراد المجتمع، مشددة على أن تعزيز الوعي المجتمعي يتطلب التعريف بأحدث الوسائل والفحوص والتدخلات العلاجية لتصحيح العادات الغذائية.