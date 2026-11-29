تقرير يكشف عن استمالة قادة الدعم السريع من قبل الجيش السوداني بملايين الدولارات، مع تقدم عسكري في كردفان وتفاقم الأزمة الإنسانية.

تتداخل الصراعات المالية والانشقاقات الداخلية مع التحولات الميدانية في الحرب المستمرة في السودان، حيث تشير تقارير إلى ضخ مبالغ بملايين الدولارات لاستمالة قادة بارزين من قوات الدعم السريع للانضمام إلى صفوف ال جيش السودان ي. ويصف تقرير نُشر في صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية هذا التطور بأنه حدث في وقت يتقدم فيه الجيش في مناطق من إقليم كردفان، مستغلاً الانقسامات داخل صفوف الخصم لتعزيز موقفه العسكري.

استراتيجيات الاستمالة المالية والعسكرية

ارتبطت التقارير المنشورة بزيادة ملحوظة في انشقاقات القيادات العسكرية لقوات الدعم السريع، حيث تسعى أجهزة المخابرات التابعة للجيش السوداني إلى استقطاب عناصر من صفوف الخصم عبر تفاهمات غير معلنة. ولم تحدد المصادر بالضبط القيمة المالية التي حصل عليها كل قائد، لكن الضباط العسكريين أكدوا أن هذه التحركات تتم تحت ستار من السرية الشديدة، والتي تشمل التفاصيل حتى داخل المؤسسة العسكرية نفسها.

Also read المركزي المصري يشدد الرقابة على تمويلات الشركات فوق المليار جنيه

أكد اللواء محمد يوسف، وهو ضابط رفيع في الجيش السوداني، أن الاستخبارات العسكرية تحافظ على اتصالات مستمرة مع مجموعات مسلحة على الأرض، مما يؤدي إلى إبرام تفاهمات داخلية غير ظاهرة للعلن. وأوضح يوسف أن العوامل المالية ليست الدافع الوحيد وراء تغيير الولاء، حيث تلعب الخلافات الداخلية، وتحركات القيادات القبلية والشخصيات المحلية، دوراً مؤثراً في إقناع الأفراد بترك صفوف الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني.

يشمل الحافز الذي يقدمه الجيش للداعمين المحتملين ليس فقط المال، بل أيضاً الوظائف والمناصب الإدارية، مما يعطي قيمة مضافة للانضمام إلى صفوفهم. وأشار التقرير إلى أن انشقاق قائد ميداني قد يتجاوز أثره الشخصي، إذ يمكن أن يصطحب معه مجموعته العسكرية ومركباته، فضلاً عن المكسب المعنوي والدعوي الكبير الذي يمنحه ذلك للطرف المستفيد في سياق الحرب النفسية.

Advertisement

التقدم العسكري والمواقف المتضاربة

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الجيش السوداني إلى استثمار سلسلة الانشقاقات لدفع عملياته العسكرية غرباً، بعد فترة طويلة من الجمود العسكري. ونقلت الصحيفة عن مجموعة "أكليد" المعنية بمراقبة النزاعات أن القوات العسكرية تقدمت نحو أكثر من 30 قرية ومدينة في أنحاء كردفان منذ مطلع نوفمبر الجاري، مما يمثل توسعاً في نطاق السيطرة.

استشهدت الصحيفة أيضاً بتقييم صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أفاد بأن الجيش وسع نطاق سيطرته في غرب كردفان، واصفاً ذلك بأنه أكبر توسع للجيش داخل مناطق النفوذ التقليدية لقوات الدعم السريع. وأشارت إلى أن الاستخدام الأكثر فاعلية للطائرات المسيّرة، إلى جانب الانشقاقات، أسهم في تغيير المعطيات الميدانية، رغم بقاء احتمال انعكاس مسار الحرب بصورة حاسمة أمراً غير محسوم.

في المقابل، رفضت قيادة قوات الدعم السريع التقارير المتعلقة بانشقاق قادتها، ووصفتها بأنها شائعات تهدف إلى تضخيم أهمية أفراد غادروا صفوفها. ونقل التقرير عن رئيس إدارة الاستخبارات في الدعم السريع، اللواء أبشر بلايل، قوله في مقطع مصور متداول إن المنشقين "لا قيمة لهم"، متهماً إياهم بالمبالغة في رتبهم العسكرية السابقة والعمل بوصفهم "طابوراً خامساً" داخل الصفوف.

تداعيات سياسية وقانونية للانشقاقات

أثارت هذه الانشقاقات تساؤلات بشأن المسؤولية عن الانتهاكات المنسوبة إلى بعض القادة، وما إذا كان تغيير الولاء العسكري قد يتيح لهم تجنب المساءلة الدولية. وذكّر التقرير بالاتهامات التي طالت قوات الدعم السريع خلال سيطرتها على مدينة الفاشر العام الماضي، كما أشار إلى اتهامات موجهة إلى الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات واسعة، بينها غارات جوية عشوائية استهدفت المدنيين.

Advertisement

في هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى العقوبات البريطانية التي استهدفت قادة سابقين في قوات الدعم السريع، بينهم اللواء علي رزق الله المعروف باسم "السافنا"، واللواء النور أحمد آدم المعروف باسم "النور قبة"، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاكات للقانون الإنساني ودورهما في العمليات العسكرية في الفاشر.

وقال محمد عثمان، الباحث المعني بقضايا السودان في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن القادة الذين ينشقون عن أي من طرفي الحرب يجب أن يخضعوا للمحاسبة إذا اتُهموا بارتكاب جرائم ضد المدنيين. وأكد أن تغيير الولاء لا ينبغي أن يتيح لهم الاحتفاظ بالسلطة أو الثروة أو الإفلات من العدالة، مشدداً على ضرورة خضوعهم للمساءلة القانونية بغض النظر عن جانبهم الجديد.

الأزمة الإنسانية ومستقبل الصراع

على الرغم من المكاسب العسكرية المحتملة للجيش السوداني من خلال الانشقاقات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة اقتراب نهاية الحرب، نظراً لاستمرار المواجهات واتساع نطاق الأزمة الإنسانية في البلاد. وخلص تقرير "ديلي تلغراف" إلى أن المدنيين ما زالوا يتحملون العبء الأكبر للصراع، مع دخول مناطق في البلاد مرحلة المجاعة، وتدهور الخدمات الصحية بشكل حاد.

تشير تقديرات إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى نتيجة التصعيد المستمر، بينما تبقى التسوية السياسية بعيدة المنال. وبينما تتنافس الأطراف على استمالة القادة وتغيير موازين القوة، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت هذه التحولات ستقود إلى تسوية حقيقية تنهي الحرب، أم ستظل جزءاً من صراع أعمق على النفوذ والموارد، يدفع المدنيون ثمنه باهظاً من حياتهم وسبل عيشهم.