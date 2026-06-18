الخياط للاستثمار تطلق VetHealth باستثمار 100 مليون دولار لدعم صحة الحيوان والأمن الغذائي في الإمارات

أعلنت شركة الخياط للاستثمار عن استثمار 100 مليون دولار لإطلاق وحدة أعمال جديدة متخصصة في صحة الحيوان، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي من خلال خمسة قطاعات رئيسية.

أعلنت شركة الخياط للاستثمار (AKI)، إحدى أبرز المجموعات العائلية الإمارات ية متعددة الأنشطة، عن استثمار استراتيجي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لإطلاق VetHealth، وهي وحدة أعمال جديدة متخصصة في قطاع الطب البيطري، تهدف إلى توفير حلول عالمية المستوى في مجال صحة الحيوان لمجموعة أوسع من المؤسسات والجهات الحكومية في مختلف أنحاء المنطقة.

يعكس هذا الاستثمار قناعة شركة الخياط للاستثمار بأن صحة الحيوان تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الإقليمي، وتعزيز مرونة منظومات الصحة العامة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال VetHealth، تسعى الشركة إلى الإسهام في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية في المنطقة، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051. تتخذ VetHealth من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، حيث تدعم قطاع الإنتاج الحيواني، إلى جانب قطاع الحيوانات الأليفة الذي يشهد نمواً متسارعاً.

ويأتي إطلاق الشركة في وقت يتوقع فيه أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية البيطرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 6.91 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، مدفوعاً بالطلب المتزايد على تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية، إلى جانب النمو الملحوظ في معدلات اقتناء الحيوانات الأليفة. وعند انطلاق أعمالها، ستعمل VetHealth من خلال خمسة قطاعات رئيسية تشمل: الأدوية البيطرية، والمنتجات البيولوجية، والأمن الحيوي، والتغذية، والتشخيص.

كما ستتعاون الشركة بشكل وثيق مع كبرى الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً في هذه المجالات، بهدف تسريع توسعها في الأسواق الإقليمية ودعم نمو أعمالها على المدى الطويل. واستناداً إلى الإرث العريق لشركة الخياط للاستثمار الممتد على مدار ستة عقود في قطاع الرعاية الصحية، ستوفر VetHealth منصة متكاملة تجمع بين الخبرات العالمية والحلول المتخصصة لخدمة قطاع صحة الحيوان في المنطقة.

تتمتع VetHealth بالجاهزية الكاملة لخدمة شريحة واسعة من العملاء، تشمل مزارع الإنتاج الحيواني ومصانع الأعلاف، والعيادات البيطرية والصيدليات، والجهات الحكومية العاملة في مجالات رعاية الحيوان والأمن الحيوي للحيوانات المنتجة للغذاء. ومن خلال الجمع بين خبرات شركة الخياط للاستثمار في مجال الابتكار الصحي وشبكة التوزيع الإقليمية الواسعة التي تمتلكها، يعزز هذا الاستثمار مكانة المجموعة كإحدى القوى المؤثرة في قطاع صحة الحيوان على مستوى المنطقة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال زيد سعد الخياط، العضو المنتدب لشركة الخياط للاستثمار: 'تمثل صحة الحيوان عاملاً استراتيجياً داعماً للأمن الغذائي والصحة العامة والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد. ومن خلال هذا الاستثمار، نعمل على بناء منصة إقليمية تربط الحكومات والمنتجين والأطباء البيطريين والشركاء العالميين بحلول موثوقة ومعايير عالمية. ويعكس هذا المشروع التزاماً طويل الأمد بتعزيز المنظومات التي تحمي الحيوانات والإنسان والمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة'.

من جانبه، قال مالك حسان، مدير عام AKI Environmental - VetHealth: 'نحرص في شركة الخياط للاستثمار، على الاستثمار في القطاعات التي تخلق قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمع. وتجسد VetHealth إيماننا بأهمية الرعاية المسؤولة والرحيمة. ونحن ملتزمون بدعم المتخصصين والمؤسسات ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع، بما يسهم في تعزيز صحة الحيوان وضمان استدامة إنتاج الغذاء في المنطقة'. يمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تزايد التحديات المتعلقة بندرة الموارد وتغير المناخ.

ومن المتوقع أن تساهم VetHealth في تطوير حلول مبتكرة تعزز صحة الحيوان وتحسن إنتاجية الثروة الحيوانية، مما ينعكس إيجاباً على اقتصاديات الدول المستهدفة. كما أن التركيز على قطاعات متعددة مثل التغذية والتشخيص يعكس نهجاً شاملاً يهدف إلى تحسين جودة الحياة للحيوانات والبشر على حد سواء





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