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الخمس من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعي في الإمارات: الألعاب الإلكترونية

اقتصاد الرقمي والإبداعي News

الخمس من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعي في الإمارات: الألعاب الإلكترونية
الخمس من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعيالخمس من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعيالخمس من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعي
📆04/06/2026 4:29 PM
📰AlBayanNews
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في معرض "جيم إكسبو" في دبي، يشهد مشهد ترفيهي يبرز صناعة اقتصادية متنامية في الإمارات، حيث يقف شاب إماراتي يشرح للزوار تفاصيل لعبة مستوحاة من الأساطير الشعبية المحلية، بينما يعرض آخر جهاز حاسوب بتصميم يحمل الحروف العربية، وفي الجهة المقابلة يتجمع أطفال وكبار مواطنين وأصحاب همم حول سيارات يتم التحكم بها عن بُعد داخل مضمار مصمم بعناية. مشهد يبدو للوهلة الأولى ترفيهياً، لكنه في الحقيقة يعكس صناعة اقتصادية متنامية أصبحت اليوم أحد أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعي. لم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة لقضاء الوقت أو الترفيه، بل تحولت إلى صناعة عالمية ضخمة تتداخل فيها التكنولوجيا، والاستثمار والثقافة والابتكار.

في إحدى زوايا معرض "جيم إكسبو"، يقف شاب إماراتي يشرح للزوار تفاصيل لعبة مستوحاة من الأساطير الشعبية المحلية، بينما يعرض آخر جهاز حاسوب بتصميم يحمل الحروف العربية، وفي الجهة المقابلة يتجمع أطفال وكبار مواطنين وأصحاب همم حول سيارات يتم التحكم بها عن بُعد داخل مضمار مصمم بعناية.

مشهد يبدو للوهلة الأولى ترفيهياً، لكنه في الحقيقة يعكس صناعة اقتصادية متنامية أصبحت اليوم أحد أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعي. لم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة لقضاء الوقت أو الترفيه، بل تحولت إلى صناعة عالمية ضخمة تتداخل فيها التكنولوجيا، والاستثمار والثقافة والابتكار. وفي الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، بدأت هذه الصناعة ترسم ملامح قطاع اقتصادي واعد يقوده جيل جديد من المطورين ورواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل الشغف إلى مشاريع تجارية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً

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الخمس من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعي الخمس من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعي الخمس من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعي الخمس من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعي الخمس من أبرز محركات الاقتصاد الرقمي والإبداعي

 

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