الخلافات العالقة بين أمريكا وإيران: من مضيق هرمز إلى البرنامج النووي والصواريخ

تغطية شاملة لأهم النقاط الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران خلال المفاوضات الجارية لإنهاء النزاع، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز والبرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم وقيود الصواريخ والعقوبات الاقتصادية والمطالب الإيرانية التعويضية والتدخل في شؤون إسرائيل وحزب الله

تستمر المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة و إيران في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الدائر بين البلدين، الذي دخل شهره الرابع، حيث تتصدر قضايا النووي والصواريخ والاستثمارات الاقتصادية والمخاوف الإقليمية أجندة المحادثات.

بدأ الصدام عندما أغلقت إيران مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما تسبب في صدمة غير مسبوقة في إمدادات الطاقة ودفع أسعار الوقود والغذاء والأسمدة إلى الارتفاع، إضافة إلى وجود عشرات السفن عالقة في الخليج، إلى جانب مخاوف من الألغام البحرية التيPlantsتها إيران وصعوبة تحديد مواقعها. تشكل القضية النووية محور الخلاف الرئيسي، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي لصنع قنبلة نووية، بينما تؤكد إيران أن برنامجها سلمي بالكامل وتهدف إلى توليد الطاقة.

يركز الجدل على تخصيب اليورانيوم، الذي يمكن استخدامه وقوداً للمفاعلات النووية أو لصنع رؤوس حربية. تخصب إيران اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، مما يتجاوز بكثير حد الـ 5% المخصص للمفاعلات المدنية، مع مخزونات أخرى بنسب 20% و5% و2%. كشفت مصادر إيرانية عن استعدادها لتقليل نسبة التخصيب في دولة وسيطة إلى 5% ثم استعادة المواد، لكن ثمة قضايا عالقة تتعلق بمدة تعليق البرنامج، وإمكانية تفكيك المواقع النووية، ومصير اليورانيوم المخزن، ومستقبل أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وقواعد التفتيش الدولي





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