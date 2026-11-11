أظهرت سلسلة هجمات حديثة للذكاء الاصطناعي تدميرًا للمصارف، والتبريد الصناعي، والبنية الحيوية، مع توقعات بزيادة الجهود الحكومية لحمايتها

أدت هجمات الذكاء الاصطناعي الحديثة إلى تأمين أسواق المال، ومؤسسات التبريد، والشركات الحكومية، مع تسليط الضوء على مدى هشاشة البنية الرقمية التي تعتمد عليها الأنظمة اليومية. تم نشر هذا التدهور في تقرير مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، ويُظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي كشف الثغرات الأمنية وتفعيلها بسرعة غير مسبوقة.

تطور الهجمات ودور الذكاء الاصطناعي

منذ سنوات ماضية، حذر خبراء الأمن السيبراني من أن تتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أدوات الاختراق، ما يجعل الهجمات أكثر دقة وسرعة. في أكتوبر الماضي، اكتشف الذكاء الاصطناعي ثغرات على أكثر من 70% من مواقع الإنترنت، وكانت ردود فعل الحكومات على النحو التالي: إيقاف المواقع احترازياً بينما يتم سد الثغرات.

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ثم أوربت منصة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، الهجوم المرتجح في 29 أكتوبر، الذي استغرق يوماً كاملاً لتعقب أثره. استخدم المهاجمون عمليات توظيف مزيفة وبرمجيات خبيثة لاستهداف مهندسي المنصة، ومن ثم استخدموا أداة ذكاء اصطناعي داخلياً لطفر الدماغ وسهولة وصولهم إلى حاسبات المحافظ. خسائر المنصة تجاوزت 6.34 مليار دولار، مع تجميد 2.85 مليار دولار حتى 3 نوفمبر، وتعهّدها بتعويض المتضررين وتحصين الأنظمة المستقبلية.

دور الحكومات والجهات الأمنية في التصدي

الأحداث الأخيرة جعلت اليابان تعلن حالة طوارئ سيبرانية، في حين وجه جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي آلاف المؤسسات إلى مراجعات أمنية فوراً. حذر وزارة الدفاع الأمريكية، بقيادة وزير الحرب بيت هيغسيث، أن قواعدها العسكرية يجب أن تظل تعمل حتى لو حرقت شبكة الكهرباء بفعل هجوم إلكتروني. كما حددت وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) في الولايات المتحدة تحذيراً مشتركاً ضد هجمات تستهدف أنظمة التبريد الصناعية، بعد حوادث شهدتها فرنسا، بلجيكا، إيرلندا، والسويد.

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توجيهات الحكومة البريطانية تأكّد على استعداد المواطنين لتخزين الماء والغذاء لساعات من الكوارث، بينما قامت حكومات عددٍ من الدول برعاية برامج وطنية تسمح لبيئات العمل بإجراء اختبارات أمان دورية لأسواق البورصة وسحري أي نظام حيوي.

الآثار المتوقعة والإجراءات الفردية

على المستوى الفردي، أصبح تحصيل كلمات مرور فريدة قوية، وتفعيل المصادقة الثابتة، وتحديث الأنظمة بحذر ضرورة لا غنى عنها. تتضمن خطوات الوقاية أيضا فحص الدومينات بدقة لتحديد مواقع المعزولة التسويقية التي قد تكذب على المستخدمين لصالحها.

بجانب ذلك فلاحظ خبراء أمن المعلومات أن موهبة الاحتيال في الظهور عبر محادثات فضائية مزيفة قد تسارع أكبر من في تاريخ الهجمات السابقة، مع طُريقة باستخدام مساعد ذكي لإقناع ضحايا بكتابة بياناتهم الشخصية.

تحديات المستقبل واستراتيجيات الحماية

أظهر تقرير "الذكاء الاصطناعي الخطر" أن أدوات الاختراق التي كانت تتطلب رأس مال عالي فإنها أصبحت الآن في متناول المجرمين بخلفة منخفضة. وسوء الموقف الأساسي هو أن أي شركة، حتى صغيرة، تصبح هدفًا مجازبًا، عند أن يُستثمر بالمهاجمون المبلغ والأدوات اللازمة لا تنفيذ الهجوم بدرجة كبيرة. التحدي المُستقبلي على البُنى التحتية هو عدم التوقف عند تسليط الضوء على الخطر في النظام المصرفي، بل أن يجتمع قطاع التبريد، والطبّ، والخدمات العامة في إطار خطة شاملة لتأمين موضوع وتأكد منع أي تداخل بنية المعلومات.