الخارجية ومؤسسة القمة العالمية للحكومات تنسقان لاستضافة الوفود في 2027

تنظم وزارة الخارجية ومؤسسة القمة العالمية للحكومات لقاءً تنسيقياً بمشاركة أكثر من 100 سفير لدورة 2027، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي واستقبال الوفود العالمية.

أعلنت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون الوثيق مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات ، عن تنظيم لقاء تنسيقي استراتيجي هام، يهدف إلى توحيد الجهود المؤسسية وتحسين سلاسة الأداء logistical والخدمي. ويأتي هذا الاجتماع الحيوي كخطوة تمهيدية جوهرية واستعداداً مكثفاً لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2027 ، وهي التظاهرة العالمية المرموقة التي تعكس المكانة المتقدمة للقمة على المستوى الدولي.

وقد استهدفت المبادرة تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، مما يضمن دوراً محورياً وفعالاً في استشراف المستقبل وصياغة آليات الحوكمة الحديثة. وقد حضر هذا الحدث المهم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، الذي يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية المختص بشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

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رؤية القمة الاستراتيجية وآليات التنسيق

أكد سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للشؤون المتخصصة، أن القمة العالمية للحكومات تتجاوز كونها مجرد منصة حوار عابر، لتصبح ركيزة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية الراسخة وتبادل التجارب الحكومية الناجحة. وأشار إلى أن نهج دولة الإمارات يعتمد بشكل أساسي على الانفتاح الثقافي والدبلوماسي والتعاون الدولي الهادف، والاستفادة المثمرة من تجارب الآخرين في مجال الابتكار الحكومي.

وأضاف سعادته أن الدولة تسعى جاهدة من خلال تنظيم هذه القمة إلى تعزيز هذا النهج المتقدم عبر جمع الحكومات المختلفة لتبادل المعرفة العميقة، واستعراض الإنجازات المحققة في مختلف المجالات، واستكشاف أساليب مبتكرة وطرق جديدة في الحوكمة والتخطيط للتنمية المستقبلية المستدامة. وأشار إلى أن القمة توفر فرصة فريدة للتواصل الثنائي والمتعدد الأطراف الهادف، الذي يتجاوز مجرد المشاركة الرمزية إلى تحديد المصالح المشتركة وتطوير شراكات عملية.

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التكامل المؤسسي وتحضيرات 2027

من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن هذه المنصة تواصل ترسيخ دورها كمرجع عالمي لربط المعرفة العلمية والعملية بصناعة القرار الحكومي الفعّال. وأشار إلى أن التحضيرات المكثفة لدورة عام 2027 تستند بالأساس إلى تعزيز قيمة المشاركة الحقيقية، وتوفير بيئة داعمة ومنتجة لبناء الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب العملية الملموسة.

وأوضح الشرهان أن تقديم تجربة نوعية واستثنائية للمشاركين يتطلب تكاملاً عالياً ومستمرًا في العمل الحكومي، وتوحيداُ تاماً للرؤى حول الأهداف المرسومة والمسؤوليات المحددة بدقة. لافتاً إلى أن اللقاء السابق يمثل خطوة مبكرة وحيوية ضمن الخارطة الزمنية للتحضيرات لقمة 2027، ويتيح للجهات المعنية المواءمة الدقيقة لخططها مع متطلبات الاستضافة ومراحل التنفيذ التفصيلية.

الإجراءات التنفيذية وجداول الاستضافة

وشملت أعمال اللقاء عرضاً تفصيلياً وشاملاً لإجراءات الترشيح والتسجيل الدقيقة، ومراحل استكمالها وفق الجدول الزمني المعتمد رسمياً. يهدف هذا العرض إلى تمكين الجهات الحكومية من تنظيم مشاركاتها ومتابعة متطلباتها اللوجستية والإدارية في المواعيد المحددة بدقة، مما يضمن سير العملية بسلاسة وكفاءة عالية.

وركزت الجلسات التفاعلية المكثفة على التعريف بآليات التنسيق الفعال بين الجهات المعنية باستقبال وإقامة الوفود، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح، وتحديد نقاط الاتصال المباشرة. يعمل هذا على تعزيز انسيابية تبادل المعلومات وتكامل جهود فرق العمل المتخصصة خلال مراحل الإعداد والتنفيذ الدقيقة لتنظيم القمة العالمية للحكومات 2027 بنجاح.

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أهداف القمة العالمية للمستقبل

تعد القمة العالمية للحكومات منصة دولية كبرى تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية وقادة الفكر والخبراء المتميزين. تهدف هذه المنصة إلى بحث أبرز التوجهات العالمية الراهنة واستشراف مستقبل العمل الحكومي بعمق، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

كما تسعى القمة بنشاط إلى عرض الحلول المبتكرة والفعالة للتحديات المستقبلية المعقدة التي تواجه الحكومات حول العالم، مما يضمن مواكبة المتغيرات السريعة واستباقها بشكل استراتيجي وناجح، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة بين الدول المشاركة.