الحكومة البريطانية تدرس حظر بيع المراهقين على فيسبوك وإيباي

تسعى الحكومة البريطانية لحظر من هم دون السادسة عشرة من استخدام منصات إعادة البيع مثل فيسبوك وإيباي لأسباب أمنية، مما يثير جدلاً حول تأثير الحظر على تعليم الشباب المالية وفرص كسب الرزق.

تبحث الحكومة البريطانية بجدية فرض حظر كامل على استخدام منصات إعادة البيع للأطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشرة من العمر، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع تشمل أيضاً الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي في العام المقبل.

تكمن المشكلة الرئيسية التي تدفع لهذا القرار في المراسلات الخاصة عبر التطبيقات، حيث يخشى الوزراء أن يتعرض الأطفال لمخاطر محتملة على سلامتهم عبر التفاعلات الرقمية. هذا القرار يثير تساؤلات كبيرة حول توازن الجهود الرامية لحماية القصر مع توفير فرص تعليمية ومالية قيمة لجيل يواجه تحديات اقتصادية.

Also read الوحدة يتغلب على خورفكان 3-1 ويصعد لصدارة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

التعليم المالي عبر منصات إعادة البيع

أكد غالبية أولياء الأمور أن مساعدة أطفالهم على التداول عبر الإنترنت تُعد وسيلة قيمة جداً لتعليمهم دروساً مالية عملية لا يمكن اكتسابها في الفصول الدراسية. يواجه الشباب أولاً تحدٍ يتمثل في استخدام المواقع الإلكترونية للبحث عن الأسعار وتحديد القيمة المحتملة للسلع المستعملة، مما يتطلب مهارات تحليلية دقيقة.

كما يستمتع الآباء بمناقشة العروض التي يتلقاها أبناؤهم، مثل اتخاذ قرار بشأن قبول عرض بسعر منخفض أو رفضه بانتظار سعر أفضل. هذه الممارسات تساعد الشباب بشكل فعال على صقل مهارة اتخاذ القرارات المالية وفي جوانب أخرى من حياتهم اليومية.

Advertisement

بمجرد إتمام عمليات البيع، يتعين على المراهقين اكتساب مهارات تنظيمية والقيام بمهام خدمة العملاء، مثل توصيل السلع المغلفة إلى مكتب البريد في الوقت المحدد. هذه التجربة العملية تعلم الأطفال توخي قدر أكبر من الحرص عند تقييم قرارات الإنفاق المستقبلية.

التحديات القانونية وحالة الـ Nets

لا يسمح لمن هم دون سن الثامنة عشرة بفتح حسابات على منصات مثل إيباي أو فنتيد، لكن بإمكانهم استخدام حساب أحد الوالدين أو الوصي. يتحمل البالغ المسؤولية القانونية والمالية الكاملة لإدارة المعروضات، مما يثير تساؤلاً حول مدى إمكانية تطبيق أي حظر فعلي في ظل هذه الظروف.

تشير الأبحاث إلى أن واحداً من كل خمسة أطفال بريطانيين، أعمارهم بين الثامنة والرابعة عشرة، يستخدمون إيباي وفنتيد كل شهر. الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، خاصة في ظل صعوبة العثور على وظائف للمبتدئين، مما يدفع سكان العالم الرقمي لاستغلال وقت فراغهم.

تواجه فئة الـ Nets، المعروفة بالشباب دون سن الخامسة والعشرين غير العاملين أو الملتحقين بالتعليم أو التدريب، تحدياً كبيراً حيث يتجاوز عددهم مليون شاب. السؤال المطروح هو هل ينبغي حقاَ أن نثبط همم الشباب في وقت يكون فيه الحصول على وظائف تقليدية أمراً بالغ الصعوبة.

أمان المنصات وتأثير الحظر على الشباب

يشتكي أولياء الأمور من أن الأطفال يشترون سلعاً أكثر مما يبيعونها، حيث تبعد أسعار الملابس على فنتيد بنسبة 72 في المئة من سعر التجزئة الأصلي. هذا الأمر المغري جعل بعض الآباء ينظرون إلى التصفح اللا نهائي للسلع المعروضة للبيع بشكل يشبه إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisement

من ناحية الأمان، يتم إدارة الحسابات بأسماء مستعارة، ولا توجد طريقة لمعرفة الكثير عن الشخص الذي تتفاعل معه. صور الملف الشخصي اختيارية، ويتمثل الاستخدام الأساسي لخاصية المراسلة في تقديم العروض، ونادراً ما تجد مشترياً لا يساوم، مما يعرض المبتدئين لمخاطر الخسارة.

يقول المنتقدون إن هذا الحظر هو رد فعل مبالغ فيه، مشيرين إلى أن تجربة الجهد المبذول في كسب المال الخاص تعلم الأطفال توخي الحرص. بالإضافة إلى ذلك، تعمل إيباي عن كثب مع الباعة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً لبناء أعمال تجارية صغيرة.

الآثار الاقتصادية والمستقبل المهني

تساعد منظمات منح المنح مثل صندوق الملك على توسيع نطاق الأعمال الصغيرة التي يديرها الشباب. تقول إيف ويليامز، نائب رئيس إيباي المملكة المتحدة، إن بدء عمل تجاري هو في الواقع طريق للولوج إلى سوق العمل، وأن الأمة الغنية برواد الأعمال لا يمكنها تجاهل الجيل القادم.

من المؤكد أن مضاعفة حد الإعفاء الضريبي للتداول إلى 3.000 جنيه استرليني في الميزانية تشجع المزيد من الشباب على خوض التجربة. فرض حظر على إعادة البيع يُعد إجحافاً للشباب الذين يبحثون عن طرق بديلة لخلق فرص عمل بدلاً من مجرد البحث عنها في سوق تقليدي متشبث.