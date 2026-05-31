الحكومة الأردنية: تأخير ساعات الدوام الرسمي خلال نهائيات كأس العالم

قررت الحكومة الأردنية تأخير ساعات الدوام الرسمي في القطاع العام خلال الأيام التي يخوض فيها المنتخب الوطني مبارياته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وبموجب قرار أصدره رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، تبدأ ساعات العمل الرسمية في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي أيام 17 و23 و28 يونيو المقبل بدلا من الثامنة والنصف.

وكان الأردن قد حقق إنجازا لا سابق له بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مما فجر موجة من الاحتفالات العارمة في البلاد. ويخوض المنتخب الأردني مباراة كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة الصعبة، التي تضم إلى جانبه منتخب الأرجنتين حامل اللقب، ومنتخب الجزائر القوي، بالإضافة إلى النمسا. وتأتي التواريخ التي حددتها الحكومة الأردنية لتتزامن مع مواجهات الأردن الثلاث في دور المجموعات، حيث يأمل الأردنيون أن ينجح منتخبهم في تقديم أداء مميز وتجاوز دور المجموعات رغم صعوبة المهمة.

وتأتي هذه القرارات لتتماشى مع الطموحات الأردنية في هذا البطولة الكبرى، وتعكس إلتزام الحكومة الأردنية بتمكين المواطنين من متابعة مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التاريخية في هذه البطولة. ويُعتبر هذا القرار بمثابة إعتراف من الحكومة الأردنية بالاهتمام الوطني في هذا البطولة، وتعكس أيضاً إلتزامها بتمكين المواطنين من متابعة مباريات المنتخب الوطني وتعزيز الروح الرياضية في البلاد.

وسيستمر المنتخب الأردني في خوض مبارياته في كأس العالم، حيث يأمل الأردنيون في نجاحه في تقديم أداء مميز وتجاوز دور المجموعات رغم صعوبة المهمة





