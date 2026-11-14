الحوثيون يطلقون صواريخ على الرياض وعادون بثبات في اليمن

الدفاعات السعودية تعترض طائرات مسيرة يمنية، والقوات اليمنية تشن 723 غارة ضد الحوثيين، مع اتهامات باختطاف 300 طالب في تعز.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي عبر منصة إكس عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية ، حيث استهدفت الواحدة منهما منطقة الرياض بينما استهدفت الأخرى المنطقة الجنوبية. وتأتي هذه العملية في سياق التصعيد الأمني والعسكري المستمر، حيث سبق للمالكي أن أعلن في اليوم السابق عن تدمير دفاعات جوية سعودية لمسيرتين في المنطقة الشرقية وأخرى باتجاه العاصمة الرياض ، مما يوضح اتساع رقعة الهجمات الجوية الموجهة للمملكة.

آليات الدفاع الجوي السعودية وردود الفعل

تعمل منظومات الدفاع الجوي السعودية بكفاءة عالية لتحييد التهديدات الصاعدة، حيث تمكنت من تدمير الأهداف الجوية قبل أن تصل إلى مناطق سكنية أو حيوية. يشير هذا النجاح إلى جاهزية عالية في مراكز الرصد والتحكم، وقد أعادت تأكيد قدرة المملكة على حماية حدودها الجوية وسلامة مواطنيها من الاعتداءات العابرة للحدود. كما يؤكد هذا التصدي على أن الاستهدافات الحوثية لا تؤثر على الاستقرار الداخلي أو سير الحياة الطبيعية في المدن الكبرى.

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تفاصيل الغارات العسكرية اليمنية والردود

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 723 غارة وعملية استهداف واسعة النطاق خلال الساعات الماضية، مستهدفة بشكل مباشر مواقع الحوثيين وتجمعاتهم العسكرية. شملت هذه العمليات العسكرية 37 غارة بالطيران الحربي، و56 عملية استهداف بالطيران المسير، بالإضافة إلى 89 عملية بالراجمات و541 عملية بمدفعية الميدان. يهدف هذا الكم الضخم من الضربات إلى تدمير التحصينات، ومرابض النيران، والآليات القتالية للميليشيا، مما يعكس حجم الجهد العسكري المبذول لردع هجماتهم.

ركزت القوات المسلحة اليمنية بشكل خاص على جبهات مأرب والجوف وتعز، حيث تواصل وحداتها المسلحة التعامل مع هجمات الحوثيين وتحركاتهم الميدانية. وأكدت مصادر عسكرية أن الاستهداف مقصور على الأهداف العسكرية المشروعة، مع الحرص الشديد على تجنيب المدنيين والأعيان المدنية أي أضرار نتيجة هذه العمليات. كما تتواصل المواجهات في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، حيث تتعامل قوات المنطقة العسكرية الرابعة مع مصادر التهديد مع اتخاذ احتياطات لحماية السكان.

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اتهامات اختطاف الطلاب وتجنيد الأطفال

في ظل اتساع رقعة التصعيد الميداني، اتهم مسؤول حكومي يمني الحوثيين باختطاف أكثر من 300 طالب من محافظة تعز، بهدف تجنيدهم قسراً في صفوفهم. وأشار المسؤول إلى أن الطلاب تم اقتيادهم من مناطق ريفية مثل قدس وسامع والصلو، وتم نقلهم إلى جبهات القتال في محافظة لحح، تحديداً في محوري المضاربة وطور الباحة. يصف المسؤولون هذه الأفعال بأنها تلاعب بشعبي وسرقة لطفولة الأبرياء لاستخدامهم كدروع بشرية أو مقاتلين غير متطوعين.

كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين فرضوا إجراءات تفتيش ورقابة مشددة على تنقل الأطفال والطلاب بين قرى وعزل ريف تعز. ألزمت الميليشيا المواطنين بإبراز شهادات الميلاد وجلب خطابات من عقال القرى والسكان للسماح لهم بالتنقل، مما يخلق حالة من الرعب والقيود الحياتية الصارمة على المدنيين. تم رصد محاولات متكررة لاختطاف الطلاب من أسواق مثل سوق النشمة في مديرية المعافر، وتوجيههم إلى معسكرات تدريبية قبل إرسالهم للجبهات.

تأثيرات الهجمات على المدن اليمنية

في تطورات أخرى، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الحوثيين استهدفوا العاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين، في محاولة يائسة لتغيير مجرى المعارك. وصفت القوات اليمنية هذا السلوك بأنه نوع من ترهيب المدنيين بعد فشل الحوثيين في الصمود على الجبهات العسكرية المباشرة. وأكدت أن صواريخهم الباليستية لن تكون قادرة على إثنائها عن حماية الشعب اليمني وتأمين ممرات التجارة العالمية الحيوية ضد أي تدخلات خارجية أو داخلية.

تتسع دائرة التوتر مع اشتداد المعارك وتبادل القصف المدفعي والصاروخي في أربع محافظات رئيسية هي مأرب والجوف ولحج وتعز. تعكس هذه التطورات حالة من الانقسام العسكري والسياسي العميق، حيث تسعى القوات الحكومية لاستعادة السيطرة الكاملة وإعادة الأمن والاستقرار. في المقابل، تواصل الميليشيا الحوثية استخدام تكتيكات غير متوازنة تشمل الهجمات بعيدة المدى والاستهداف العشوائي، مما يزيد من المعاناة الإنسانية والأضرار المادية في المنطقة.