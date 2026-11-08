الحلوى العُمانية في الشارقة: حرفة تراثية عمرها 7 قرون

تعرض سلطنة عُمان حرفة صناعة الحلوى التراثية العريقة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث يقدم الطهاة مراحل الإنتاج المعقدة والمواد الفريدة التي تميز هذه الهوية الثقافية.

يُعد معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة حيوية لاستعراض الهوية الثقافية ال عُمان ية، حيث تستضيف السلطنة بحكم كونها ضيف شرف للمهرجان. يركز هذا العام العرض على الحرفة التراثية القديمة لصناعة الحلوى ال عُمان ية، والتي ترجع جذورها التاريخية إلى نحو 7 قرون وفقاً للمخطوطات القديمة المتوفرة. يأتي هذا العرض الحرفي كدليل على الروابط الثقافية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ، مما يعزز التبادل المعرفي حول الإرث المشترك.

تفاصيل العرض الحي في الشارقة

يقدم الشيف محمد العامري، برفقة مساعده إبراهيم المحاربي، عرضاً مباشراً ومفصلاً لمراحل تصنيع الحلوى العُمانية أمام زوار المعرض. يلاحظ الزوار بشكل مكثف كل تفاصيل العملية التي قد تستغرق عدة ساعات من التحضير الدقيق، مما يجعلهم يتحلقون حول طاولة العمل لمتابعة التحول من المواد الخام إلى المنتج النهائي. يهدف هذا العرض الحي إلى تعريف الجمهور بالجوانب التراثية العميقة المرتبطة بهذه الحلوى، وكشف الأسرار التقنية التي لم تظهر للعلن من قبل.

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العوامل الجغرافية وتأثيرها على المكونات

يفسر الشيف محمد العامري الدور الحاسم للموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عُمان، الواقع على مياه المحيط الهندي، في توفير المواد الخام النادرة المستخدمة في صناعة الحلوى. يشير العامري إلى أن التجار العُمانيين القدامى جلبوا الهال والزعفران والمكسرات من إيران والهند وشرق أفريقيا، ثم ابتكروا طرقاً فنية لصناعتها بمذاق متميز. تعتمد الوصفة الأساسية على السمن المحلي وماء الورد الجبلي العُماني، بالإضافة إلى الطحين والسميد، مما يخلق نكهة فريدة لا يمكن تكرارها خارج البيئة العُمانية.

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التطور التقني مع الحفاظ على الأصالة

على الرغم من التحول نحو الاعتماد على الغاز في المصانع الحالية لتلبية اشتراطات الإنتاج الحديثة، إلا أن طريقة التحريك المستمر والنسب المتوارثة عبر الأجيال لم تتغير أبداً. كان إعداد الحلوى في الماضي يتم على نار هادئة فوق أحطاب السمر العُماني، باستخدام مرجل نحاسي وأداة خشبية قديمة تُعرف باسم "البسطان". اليوم، تضم سلطنة عُمان عدداً كبيراً من مصانع الحلوى التي تتبع الشروط المتوارثة بدقة، مما يجعل هذه الصناعة ملمحاً رئيسياً من ملامح الثقافة المحلية والهوية الوطنية.

التنوع والأصناف المميزة للحلوى

يتميز الإنتاج بتعدد الأصناف والألوان، حيث تتراوح الحلوى بين البيضاء والصفراء المزعفرة والسوداء، مع وجود أنواع فاخرة تحمل أسماء مثل "السلطانية" و"الملكية". تدخل مكونات طبيعية نادرة في إعداد بعضها، مثل التمر والعسل واللبان وحليب الإبل، مما يعكث الثراء البيئي للمنطقة. يستغرق تحضير هذه الأصناف نحو ثلاث ساعات من العمل الشاق والدقيق، وهو ما يضمن الحفاظ على جودة عالية وملمس مميز يجذب المحبين للتراث الغذائي.