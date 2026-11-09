الحكومة المصرية تعلن عن زيادة الأجور والمعاشات في 2027

الحكومة المصرية تطلق حزمة حماية اجتماعية في 2027 لزيادة أجور القطاعين العام والخاص والمعاشات لمواجهة التضخم وتحسين الدخل القومي.

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ حزمة إصلاحية اجتماعية واقتصادية شاملة خلال النصف الأول من عام 2027، تهدف بشكل مباشر إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الدخل للأسر المصرية. وتشمل هذه الإجراءات المخطط لها رفع أجور العاملين بالدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مخصصات برامج الدعم النقدي والمعن.

تفاصيل زيادة الأجور والمستهدفات المالية

صرح مسؤول حكومي مصري، طلب عدم نشر اسمه، بأن الخطة الحكومية تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2027. ووضح المسؤول أن الزيادة المرتقبة قد تتراوح قيمتها بين ألف جنيه وألفي جنيه شهرياً للعاملين في القطاع الخاص، وهو مبلغ مماثل للزيادة المقررة للعاملين في الجهاز الحكومي، في محاولة لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

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ويأتي هذا التوجه الحكومي في ظل استمرار الضغوط التي تتعرض لها الأسر المصرية بسبب مستويات الأسعار المرتفعة، رغم وجود تباطؤ تدريجي في معدلات التضخم. وقد سجل معدل التضخم السنوي نحو 12% في أكتوبر 2026، مقارنة بنسبة 12.8% التي تم تسجيلها في شهر سبتمبر من العام نفسه. كما انخفض التضخم الشهري إلى 0.6%، مقابل 1.5% في الشهر السابق له، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

تطورات الحد الأدنى للأجور سابقاً

كانت الحكومة قد قامت سابقاً برفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، اعتباراً من يوليو 2026. وكان ذلك ضمن حزمة إصلاحات شملت علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بذلك القانون. كما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري ليصل إلى 750 جنيهاً لكل موظف.

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وقد انعكست هذه الإجراءات بشكل واضح على الموازنة العامة، حيث رفعت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2026-2027 إلى نحو 822.8 مليار جنيه، بحسب أرقام وزارة المالية. ويعكس هذا الرقم حجم الالتزامات المالية الكبيرة المرتبطة بتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموازنة الأعباء الاقتصادية.

حالة القطاع الخاص وموازنة الدعم

فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً 7 آلاف جنيه شهرياً منذ شهر مارس 2025. وكان المجلس القومي للأجور قد قرر رفع هذا الحد من 6 آلاف جنيه في ذلك الوقت، لتصبح هذه الخطوة السادسة من نوعها خلال ثلاث سنوات فقط. وتهدف هذه الزيادات المتتالية إلى توحيد جهود القطاعين العام والخاص في دعم القوة الشرائية للمواطن.

وتعكس الحزمة المرتقبة اتساع نطاق الإنفاق الاجتماعي في الموازنة المصرية، حيث أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة 2026-2027 خصصت 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بنسبة زيادة سنوية تبلغ 12%. وتشمل هذه المخصصات 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو 10%، و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.

كما رصدت الموازنة العامة 104.2 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 39%. وتهدف هذه المخصصات الضخمة لمساندة القطاع الكهربائي وتحسين انتظام الخدمات، بالإضافة إلى تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لضمان استمرارية الإمداد.