تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية بهجمات بالصواريخ والمسيّرات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وتضرر جسور ومنشآت الكهرباء، مع سقوط مقذوفات داخل بولندا وتحركات دبلوماسية أوروبية.

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد العسكري والتجاذب الدبلوماسي، بعد أن شنت موسكو هجمات واسعة بالصواريخ والمسيّرات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، واستهدفت جسوراً ومنشآت حيوية في العاصمة الأوكرانية كييف. وفي الوقت نفسه، أثار سقوط مقذوفات داخل الأراضي البولندية مخاوف من اتساع المواجهة إلى أراضي حلف شمال الأطلسي.

وبالتزامن مع القصف، دعت روسيا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى محادثات بشأن الأمن الأوروبي، مع تمسكها برفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إحياء مفاوضات السلام، فيما تتباين المواقف بشأن التمثيل الأوروبي والضمانات الأمنية ومستقبل الأراضي الأوكرانية.

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ضربات روسية تستهدف جسور كييف ومنشآت الطاقة

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 أشخاص في كييف و2 في لفيف، إثر هجمات روسية استهدفت 3 جسور تعبر نهر دنيبرو وتربط ضفتي العاصمة، إلى جانب منشآت الطاقة والنقل. ووصفت كييف هذه الضربات بأنها واحدة من أكبر الضربات منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت 84 صاروخ كروز دُمر معظمها، إضافة إلى صواريخ باليستية غير محددة العدد، وأكثر من 400 مسيّرة هجومية. كما رُصد وجود 36 صاروخاً في الأجواء خلال إحدى مراحل الهجوم.

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وتسببت الضربات بأضرار كبيرة في شبكة الكهرباء، وأدت إلى انقطاعات شملت كييف و10 مناطق أخرى، بينما وُصف الوضع في مدينة أوديسا بأنه حرج. ولجأ السكان إلى محطات المترو، حيث احتمت عائلات بأطفالها من الانفجارات.

اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو حول التصعيد

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات بأنها من الأكبر خلال الحرب، واتهم موسكو بمحاولة تعويض إخفاقاتها العسكرية والدبلوماسية. وجاء القصف بعد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد أشد إيلاماً على استهداف أوكرانيا لجسر القرم للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وفي بولندا، أعلنت السلطات سقوط صاروخ روسي واحد على الأقل، والتحقيق في 3 مواقع لمقذوفات يُشتبه بأنها تشمل مسيّرة وصاروخاً آخر. واتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك موسكو بتنفيذ استفزاز متعمد، قد يرتبط بمناورات يشارك فيها آلاف الجنود الأوروبيين جنوب شرقي البلاد.

من جهته، أكد الأمين العام للناتو مارك روته خطورة انتهاك المجال الجوي البولندي، وأشار إلى إرسال طائرات تابعة للحلف، مع ترتيبات لزيارة وارسو يوم السبت. وطلبت فرنسا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وحمّل وزير خارجيتها جان نويل بارو روسيا مسؤولية التصعيد.

دعوات أوروبية وروسية لمسار تفاوضي جديد

أعلنت موسكو دعوة ممثلي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لزيارتها عبر القنوات الدبلوماسية، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف انتظار الرد وإمكانية ترتيب الزيارة سريعاً، مع التأكيد أن المشاركة لا تعني تلقائياً الدخول في مفاوضات إنهاء الحرب.

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وكانت روسيا قد وافقت الأسبوع الماضي على إشراك الأوروبيين عقب محادثات أبوظبي، قبل أن ينتقل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم دبلن. وكشف زيلينسكي أن المبعوثين طرحا لأول مرة احتمال التنازل عن دونباس مقابل عضوية الناتو، فيما رفض ريابكوف حتى صيغ العضوية شبه الكاملة.

في المقابل، اعتبرت الخارجية الروسية أن مشاركة مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس ستُفشل المفاوضات، بينما أكدت كالاس حق الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27 في اختيار ممثليه. كما جاء التصعيد بعد قمة جمعت بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ في شنجن، أصدرت إعلان سلام لم يتناول الحرب الأوكرانية، بينما اعتبر زيلينسكي أن مساعي بوتين لإعادة رسم الخريطة العالمية فشلت.

ارتفاع الضحايا المدنيين وأثره على الأطفال

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الضحايا المدنيين، وأعلنت منظمة اليونيسف مقتل 114 طفلاً وإصابة 1030 آخرين خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026، بمعدل يتجاوز 3 أطفال يومياً، وهو أعلى مستوى موثق خلال السنوات الـ3 الماضية.

وتعكس هذه الأرقام الكلفة الإنسانية المباشرة للقصف على المدن الأوكرانية، إذ تتزامن الضربات على الجسور والكهرباء مع استمرار تجمع السكان في محطات المترو للاحتماء، فيما تبقى المفاوضات الدبلوماسية بين موسكو والعواصم الأوروبية والولايات المتحدة في مرحلة الترتيب والدعوات دون اتفاق معلن.