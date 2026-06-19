الحرس الثوري الإيراني يشكل خلايا سرية في العراق لمهاجمة دول الخليج بطائرات مسيّرة

كشفت مصادر عراقية لرويترز عن تشكيل الحرس الثوري الإيراني خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على دول خليجية، تعمل مباشرة تحت إمرته متجاوزة الجماعات المسلحة التقليدية، في تحول يعكس إعادة هيكلة النفوذ الإيراني بالمنطقة.

ذكرت ثمانية مصادر عراقية لوكالة رويترز أن الحرس الثوري الإيراني قام بتشكيل خلايا سرية جديدة في العراق بهدف تنفيذ هجمات على دول خليجية، متجاوزاً الشبكات التقليدية للجماعات المسلحة لتجنب الكشف.

وتفيد المصادر بأن ثلاث أو أربع خلايا،每组 تضم حوالي عشرة مقاتلين شيعة عراقيين من النخبة، شنت ما لا يقل عن سبع هجمات بطائرات مسيّرة من مواقع صحراوية قرب مدينتي البصرة والسماوة الجنوبيتين، مستهدفة مواقع في الكويت والسعودية والإمارات، في الفترة بين 20 أبريل و17 مايو. ينتمي جزء من عناصر هذه الخلايا إلى المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف يضم فصائل شيعية متشددة، لكن الخلايا الجديدة تعمل خارج هيكل قيادتها وتقدم تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأكد مسؤولون عسكريون وأمنيون عراقيون وقيادات في الجماعات المسلحة أن تشكيل هذه الخلايا يمثل تحولاً في أساليب إيران للحفاظ على نفوذها في المنطقة وسط تآكل قوة الجماعات الموالية لها واستنزاف مواردها





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