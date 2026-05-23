الحرس الثوري الإيراني يُزعم مقتل إيفانكا ترامب في إطار الانتقام لـ«قاسم سليماني»

تُشير التحقيقات ويُفسح المجال للقضية إلى الانتهاء، إلى أنَّ الدافع وراء سلسلة مخططات الاغتيال يعود إلى مقتل سليماني في غارة جوية أميركية بطائرة مسيّرة قرب مطار بغداد عام 2020، والتي نُفذت بأوامر مباشرة من الرئيس ترامب آنذاك.

التاريخ: كشفت صحيفة نيويورك بوست عن تفاصيل مثيرة لمخطط اغتيال استهدف إيفانكا ترامب ، ابنة الرئيس الأميركي، يُزعم أن عناصر من الحرس الثوري ال إيران ي تقف وراءه، في إطار مساعٍ للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وبحسب الصحيفة، أُلقي القبض مؤخراً على محمد باقر سعد داود السعدي، البالغ من العمر 32 عاماً، بعد أن تَعَاهَدَ، وفقاً لما زعمته مصادر، بتصفية إيفانكا، وكان بحوزته مخطط تفصيلي لمنزلها في ولاية فلوريدا. والأدلة والتسجيلات السرية المعروضة أمام المحكمة عن لقاءات جمعت المتهم في مانهاتن بأشخاص اعتقد أنهم قتلة مأجورون، ليتبين لاحقاً أنهم عملاء سريون يتعاونون مع الأمن الفيدرالي





