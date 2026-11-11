الحبتور ومهران يتصدران بطولة نوفمبر للبولو بفوزين حاسم

فريقا الحبتور ومهران يحققان فوزين مهمين في اليوم الأول من بطولة نوفمبر للبولو، حيث تغلب الحبتور على بنجاش 6-2 بينما فاز مهران على مهرة بنتيجة 9-6.5.

حقق فريقا الحبتور ومهران انتصارات مهمة في اليوم الأول من منافسات الدور التمهيدي ل بطولة نوفمبر للبولو ، التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. بدأت البطولة بتنافس قوي بين الفرق المشاركة، حيث فرض الحبتور تفوقه على بنجاش بنتيجة كبيرة، بينما شهد لقاء مهران مع مهرة تقلبات كبيرة انتهت لصالح الفريق الثاني.

تفوق الحبتور على بنجاش بجدارة

بدأ فريق الحبتور مشواره في البطولة بقيادة محمد الحبتور، حيث فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة ضد فريق بنجاش. انتهى اللقاء بفوز كبير للحبتور بنتيجة 6-2، مما يعكس التفوق الواضح للفريق منذ البداية وحتى النهاية. استغل الحبتور الأداء القوي للاعبيه والانتشار الجيد على أرض الملعب لفرض إيقاع اللعب الخاص بهم.

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نجح لاعبو الحبتور في الحد من محاولات الفريق المنافس بنجاح، مما جعل المباراة سهلة السيطرة بالنسبة لهم. يمثل فريق الحبتور في هذه البطولة كل من محمد الحبتور، وخلف الحبتور الصغير، ووليام كارجر، وخوان سي جيفارا. كان هذا الفوز تمهيداً قوياً لاستمرارهم في المسابقة وتحقيق نتائج إيجابية في المراحل القادمة.

مواجهة مثيرة بين مهران ومهرة

في المباراة الثانية من اليوم الأول، واجه فريق مهران بقيادة سانتوس إريارتي فريق مهرة الذي يقوده طارق الحبتور. شهدت هذه المواجهة تقلبات كبيرة في النتيجة، حيث بدأ مهرة المباراة بصورة قوية ونهائي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2.5-2. هذا التقدم المبكر أعطى أملاً كبيراً لفريق مهرة في مواصلة المسيرة.

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لكن مهران استعاد توازنه في الشوط الثاني وقام بقلب النتيجة لمصلحته، ليحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء. انتهى اللقاء بفوز مهران بنتيجة 9-6.5، في مباراة كانت مليئة بالإثارة والتنافس بين الطرفين. يمثل فريق مهران في هذه البطولة كل من دانيال هاشمي، ومصطفى سردار، وتوماس إريار، وسانتوس إريارتي.

أما فريق مهرة، فيضم في تشكيلته كل من دومينيك بوميترو، وطارق الحبتور، وميغيل ديليا، وتوماس بالاسيوس. كانت هذه النتيجة خطوة مهمة لمهران في طريقه نحو الأمام، بينما بقي أمل مهرة قائماً للمباريات القادمة. الفريقان أثبتا جاهزيتهما ومستوى تنافسيهما العالي في هذه البطولة.

مواعيد مباريات نصف النهائي القادمة

تستمر منافسات بطولة نوفمبر للبولو غداً الخميس بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي، اللتين ستحددان الفرق المتأهلة للنهائي. المباراة الأولى تجمع بين فريق الحبتور وفريق مهرة، وتنطلق عند الساعة 3:30 عصراً. هذه المواجهة ستكون حاسمة لكل من الفريقين للوصول إلى المرحلة النهائية.

أما المباراة الثانية فتجمع بين فريق مهران وفريق بنجاش، وهي مقررة عند الساعة 4:30 عصراً. يمثل فريق بنجاش في هذه البطولة كل من حيدر بنجاش، وباولو إم دي فيلاهيرموسونيك، ولا بيتراتشي، وأوسكار كولومبريس. هذه المباريات ستشهد تنافساً شديداً بين الفرق الأربع المتبقية.

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الجمهور والمتابعون ينتظرون بشغف هذه المباريات لتحديد الهوية النهائية للبطولة. جميع الفرق أظهرت مستوى عالياً من اللعب في اليوم الأول، مما يبشر بمباريات مثيرة في الأيام القادمة. النتائج الحالية تعكس جدية التنظيم ومستوى المنافسة العالي في رياضة البولو في المنطقة.