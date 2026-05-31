الجيش الإسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف في جنوب لبنان ويوسع عملياته ضد حزب الله

سيطرت القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف الإستراتيجية في جنوب لبنان بعد قتال عنيف، مع توسيع العمليات البرية بمشاركة ألوية غولاني والسابع وغفعاتي، وسط إنذارات إخلاء لسكان قرى جنوبية.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي، اليوم الأحد، سيطرته على قلعة الشقيف (بوفورت) الواقعة في جنوب لبنان ، وذلك بعد قتال عنيف مع مقاتلي حزب الله استمر عدة أيام.

وتعد هذه القلعة الصليبية التاريخية موقعاً استراتيجياً على تلة تطل على وادي الليطاني ومنطقة النبطية، مما يمنح القوات الإسرائيلية سيطرة نارية واسعة على المنطقة المحيطة. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صوراً على منصة إكس تظهر جنوداً إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي فوق القلعة، في مشهد يعيد إلى الأذهان الاحتلال الإسرائيلي السابق للقلعة الذي استمر 18 عاماً قبل الانسحاب من لبنان في عام 2000.

وأكد الجيش أن السيطرة على القلعة جاءت ضمن عملية عسكرية أوسع تهدف إلى تدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، وإبعاد التهديدات عن المستوطنات الإسرائيلية الشمالية. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع نطاق عملياته البرية في جنوب لبنان، بمشاركة ألوية غولاني والسابع وغفعاتي، وذلك تحت قيادة الفرقة 36. وتشمل العمليات مناطق جديدة مثل مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي، حيث تشتبك القوات الإسرائيلية مع عناصر حزب الله في قتال كثيف.

وسبق هذه العمليات إنذارات إخلاء أطلقها الجيش الإسرائيلي لسكان عدة قرى جنوبية، مثل قرى القنطرة وطيرحرفا وشقرا، داعياً إياهم إلى مغادرة منازلهم فوراً تحسباً لاستهداف هذه المناطق بغارات جوية وقصف مدفعي. وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن الهدف من هذه العمليات هو تدمير الأنفاق والمخازن السلاحية لحزب الله، ومنع أي محاولة لتنفيذ هجمات عبر الحدود.

وتأتي هذه التطورات بعد اجتماع أمني عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كبار القادة العسكريين والأمنيين لبحث الرد على التصعيد الأخير من جانب حزب الله، والذي شمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو شمال إسرائيل. ويأتي هذا التوتر في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، ما يزيد من مخاطر اندلاع حرب شاملة على عدة جبهات. وقد حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في جنوب لبنان نتيجة القتال العنيف ونزوح السكان، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وفي الوقت نفسه، أكد حزب الله في بيان له أن مقاتليه يخوضون اشتباكات بطولية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، وأنهم سيواصلون الدفاع عن الأراضي اللبنانية حتى طرد آخر جندي إسرائيلي. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان منذ بدء التصعيد، وسط نداءات عاجلة للمساعدات الإنسانية





