القوات العراقية تبدأ عمليات إعادة الانتشار في قضاء جرف الصخر شمالي بابل وفق خطة أمنية مدروسة لحماية الممتلكات واستقرار المنطقة بعد تسوية مع كتائب حزب الله.

أعلن الفريق سعد معن ، رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، عن تفعيل حالة الإنذار القصوى لجميع القوات العسكرية والأمنية الموجودة في البلاد. يأتي هذا القرار الحاسم استعداداً لعمليات إعادة الانتشار واسعة النطاق التي ستشهدها منطقة جرف الصخر الاستراتيجية. تهدف هذه العملية إلى إعادة السيطرة الأمنية الكاملة على القضاء وضمان استقرار الأوضاع فيها بعد عقود من التوتر.

بدء الانتشار الأمني في جرف الصخر

من المتوقع أن تبدأ قوات متعددة من بينها الشرطة الاتحادية والقوات العسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات شرطة الطاقة في نشر عناصرها في الساعة السادسة من فجر يوم الجمعة. وينضم إلى هذه القوات فصائل من الحشد الشعبي للمشاركة في تأمين منطقة قضاء الجرف. يأتى هذا التوقيت المحدد لتنفيذ الخطة الأمنية المتفق عليها بشكل منسق.

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توجيهات الزيدي لحماية المواطنين

شدد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، خلال اجتماع عقده مساء الخميس مع الوزراء والقادة الأمنيين، على ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية. دعا الزيدي جميع المشاركين في العملية إلى التعامل المهني في منطقة جرف الصخر الواقعة شمالي محافظة بابل. تبعد هذه المنطقة حوالي 100 كيلومتر جنوبي العاصمة بغداد، وهي نقطة استراتيجية بالغة الأهمية.

أهداف الاستراتيجية الأمنية الجديدة

جرت خلال الاجتماعات الأخيرة استعراض مفصل للتطورات الأمنية في ناحية جرف النصر، المعروفة أيضاً باسم جرف الصخر. ناقش المشاركون الاستعدادات والإجراءات الجارية لاستبدال القطعات ضمن قواطع المسؤولية الحالية. تم التأكيد على الالتزام التام بالتوجيهات والأوامر العسكرية لضمان حماية مصالح المواطنين وممتلكاتهم. يهدف هذا النهج إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.

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تسوية مع كتائب حزب الله العراقي

كان مكتب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، قد أعلن سابقاً أن القوات الأمنية ستنشئ مقراً للقيادة في منطقة جرف الصخر غداً الجمعة. يُنفذ هذا الإجراء بموجب تسوية سياسية وأمنية تم التوصل إليها مع فصيل كتائب حزب الله العراقي المدعوم من إيران. كانت منطقة جرف الصخر منذ فترة طويلة معقلاً رئيسياً لهذا الفصيل، مما جعلها نقطة ارتكاز استراتيجيه.

خلفية التوتر حول تهريب النفط

يأتي هذا الاتفاق الحكومي عقب إعلان الخطط الرسمية لإرسال قوات أمنية لمراقبة المنطقة بدقة. جاءت هذه الخطط على خلفية اتهامات وجهت لكتائب حزب الله بتهريب النفط من المنطقة. تساهم إعادة الانتشار الحالي في وضع حد لهذه الممارسات واستعادة هيبة الدولة في المنطقة.