الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات عسكرية شرق النصيرات والبريج وغلق شارع صلاح الدين وسط مخاوف من إعادة تقطيع القطاع.

أعلن الجيش الإسرائيلي ، يوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في المناطق الواقعة غرب " الخط الأصفر" داخل قطاع غزة. وتشمل العملية توغلات ميدانية في مناطق كانت قد انسحبت منها القوات سابقاً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر 2025. وتهدف هذه الخطوة العسكرية الجديدة إلى إعادة فرض السيطرة المباشرة على أجزاء من شمال القطاع، مما أثار قلقاً واسعاً لدى الفلسطينيين بشأن توسع رقعة الاحتلال العسكري.

تفاصيل العملية العسكرية في غزة

كشف منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، عن بدء نشاط عسكري مركّز يشمل ثلاث مربعات جغرافية محددة على خريطة تقسيم القطاع، وهي الأرقام 660 و661 و666. وقد أكد كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" بدء هذه العمليات في مناطق استراتيجية تمتد من جنوب غرب مدينة غزة، مروراً بمحيط جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وصولاً إلى حي الدعوة شمال شرقي مخيّم النصيرات ومناطق شمال غربي مخيّم البريج. وقد سبقت العملية تصعيد استمر لعدة أيام شمل توغلات متكررة واستخدام مسيرات إسرائيلية لنسف منازل ومنشآت فلسطينية.

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إغلاق شارعي صلاح الدين والرشيد

أدى تنفيذ العملية العسكرية إلى إغلاق جزء من شارع صلاح الدين، الذي يُعد أحد الطريقين الرئيسيين اللذين يربطان شمال قطاع غزة بجنوبه، حيث يمتد الشريان من القطاعين معاً ليشكل شرياناً حيوياً لحركة السكان والبضائع والمساعدات الإنسانية. وقد أعلن المنسق الحكومي الإسرائيلي إغلاق الشارع في تلك المناطق حتى انتهاء العملية دون تحديد موعد لانتهائها، مما يعيد فرض قيود عسكرية طويلة الأمد على التنقل. ولم يفتقر السياق إلى تهديدات من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال مزيد من الأراضي في غزة ولبنان وسوريا، مؤكداً عدم سحب القوات من مواقعها الحالية قبل تحقيق الشروط العسكرية والأمنية.

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استجابة الفلسطينيين والمخاوف الإنسانية

أجبرت العملية العسكرية عشرات العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها في المناطق الشمالية الشرقية من مخيمي النصيرات والبريج، حيث شهدت المنطقة إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وتحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة، مما أعاد مشاهد النزوح والهلع إلى الساحة. وأسفرت العملية، وفق حصيلة طبية أولية، عن مقتل فلسطيني واحد وإصابة آخرين، وسط موجة من القصف المتواصل. ومن جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتحويل "الخط الأصفر" إلى حدود فعلية لسيطرة دائمة، محذرة من أنها قد تمهد لتصعيد أوسع يهدف إلى تهجير السكان وتقطيع أوصال القطاع.

خلفية الخطوط والمناطق المحددة

يُحدد "الخط الأصفر" نطاق انتشار القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبقى، عند بدء تنفيذه، نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية. ورغم أن الاتفاق ينص على انسحابات إضافية، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ توغلات غرب الخط. وكانت تقارير صحفية كشفت في أبريل الماضي عن خرائط إسرائيلية لنطاق إضافي يُعرف بـ"الخط البرتقالي"، يشمل أراضي تعادل نحو 11 بالمئة من مساحة غزة خارج الخط الأصفر الأصلي، وهو ما أثار مخاوف من توسيع السيطرة العسكرية بشكل دائم، رغم أن إسرائيل ذكرت أن النطاق مخصص لتنظيم حركة المنظمات الإنسانية.