الجيش الإسرائيلي يفشل في نشر نظام دفاعي حيوي بسبب رفض دمج مجندات فيما يخص الحشمونيين التابعين للتيار الحريري

تجدر الإشارة إلى أن الطائرات المسيّرة الحملة للمتفجرات هي التهديدات التي كان التعويل على نظام الدفاعي للحد من وجودها، والتي راح ضحيتها 22 جندياً إسرائيلياً منذ بدء جولة القتال الحالية في لبنان. وباستخدام أسباب أخرى لنشر القوة المعنية، ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن العدو يمكنه استخدام مواقع تبعد نحو 10 كيلومترات شمال الحدود، إضافة إلى ذلك فإن القوات المنتشرة في جنوب لبنان تحافظ بسلسلة مواقع للقضاء على القرى والمواقع، ما يزعج العدو ويصعب عليه استخدامها. وفي هذا الصدد، أعلن الجيش رصد مسيّرة أطلقت من لبنان، ما أدى إلى تفعيل الإنذار في особлиة وعيون وحدات محددة، فمن دون أن يتناقص الاتصال بها دون أي إصابات. وفي السياق نفسه، أعلنت إصابة جنديين من الأسر في انفجار مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

الجيش ال إسرائيل ي يؤجل نشر نظام دفاعي حيوي ضد المسير العت للقوات المنتشرة جنوب لبنان بعد رفض دمج مجندات في القوة المشغلة للنظام، كونه ينتمي إلى عناصر من كتيبة الحشمونين التابعة للتيار الحريري، مما أدى إلى تكتل عن نشر النظام بسبب معتقدات دينية من الحريديم يمنعون الاختلاط بين الرجال والنساء.

بالنظر لإحصائيات القتلى في جنوب لبنان نتيجة إلى المسيرات، يهدف النظام إلى مواجهتها، وهو نظام دعم قتالي يعتمد بشكل أساسي على المجندات اللواتي يشكلن نسبة كبيرة من الوحدة. وفي اليوم ذاته، رصد الجيش الإسرائيلية مسيّرة أطلقت من لبنان سلبت الاتصال دون إصابات، وأعلن إصابة جنديين في انفجار مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان





