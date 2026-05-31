الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في جنوب لبنان ويتخطى نهر الليطاني

أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان بعد عبور نهر الليطاني، في ظل تصعيد سياسي وعسكري بين الجانبين. رئيس الوزراء اللبناني يصف التصعيد بأنه خطير وغير مسبوق، ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي اليوم الأحد أنه يوسع منذ أيام عملياته البرية في جنوب لبنان إلى مناطق إضافية بعد أن تخطت نهر الليطاني ، وذلك غداة اتهام رئيس الوزراء ال لبنان ي إسرائيل بتصعيد هجماتها وتنفيذ سياسة "الأرض المحروقة".

وتواصل إسرائيل شن غارات واسعة النطاق على جنوب لبنان في الأسبوع الأخير، وأصدرت تحذيرات لإخلاء العديد من القرى، في مقابل إعلان حزب الله خوضه اشتباكات في محيط قرى ذات موقع استراتيجي قرب مدينة النبطية، إحدى أكبر مدن جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان نشره الناطق باسمه على تلغرام صباح الأحد أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الجمعة أن قواته عبرت النهر الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود، وأن جزءا كبيرا من جنوب لبنان أصبح منطقة قتال. وقال الجيش الأحد إنه شن قبل عدة أيام عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة، مضيفا أن العمليات تتوسع في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا كبيرا من جنوده بدأوا هجوما لتوسيع خط الدفاع الأمامي، مضيفا أن قواته تعمل في محيط النبطية، التي تعد أحد مراكز القوة الرئيسية لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان، وهو مستعد وجاهز لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة. وفي تطور لافت، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السبت أن لبنان يواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار.

وأضاف سلام أن الحكومة اللبنانية تعمل على أعلى المستويات لمواجهة هذا التصعيد الخطير الذي يهدد استقرار المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن لبنان يلتزم بالقرارات الدولية ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي. كما أكد أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل يقومان بواجباتهما في إطار حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهانها.

من ناحيتها، أفادت مصادر ميدانية أن الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية تتواصل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، خاصة في محيط النبطية وبلدة الخيام وقرى أخرى قريبة من الحدود. وأشارت المصادر إلى أن حزب الله استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي بالقذائف الصاروخية والأسلحة المناسبة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية. في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل عددا من مقاتلي حزب الله ودمر بنية تحتية ومواقع إطلاق صواريخ في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العمليات العسكرية تهدف إلى إزالة التهديد المباشر عن المستوطنات الإسرائيلية في الجليل وإعادة الأمن للمنطقة. كما حذر الجيش الإسرائيلي سكان القرى اللبنانية في المناطق المستهدفة من الاقتراب من مواقع حزب الله أو العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر. ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على عدة جبهات، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة.

وتدعو الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن إسرائيل تؤكد أنها لن توقف عملياتها حتى يتم إبعاد حزب الله عن الحدود وتوفير الأمن لسكان الشمال. في غضون ذلك، أعربت الحكومة اللبنانية عن قلقها العميق من تداعيات هذه العمليات على المدنيين والبنى التحتية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي انتهاكات للسيادة اللبنانية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين من جنوب لبنان تجاوز 25 ألف شخص خلال الأيام الأخيرة، وسط ظروف إنسانية صعبة في مراكز الإيواء





