تفاصيل عن عملية استهداف إسرائيلية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من حماس بينهم يوسف العايدي المشارك في هجمات 7 أكتوبر ومراسم تسليم الرهائن، بالإضافة إلى اعتقال سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

في تطور جديد وملحوظ في سياق الصراع المستمر في المنطقة، كشف ال جيش ال إسرائيل ي عن عمليات استهداف دقيقة استهدفت عناصر بارزة في الحركة الإسلامية حماس، مما أسفر عن سقوط عدة ضحايا من بينهم مقاتلون مشاركون بشكل مباشر في أحداث أكتوبر الماضي.

وأفادت التقارير العسكرية الرسمية بأن العملية، التي جرت في منتصف الأسبوع الماضي، أسفرت عن قتل أربعة من عناصر الحركة، بينهم فرد شارك بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر، كما شارك لاحقاً في مراسم تسليم الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم لصالح إسرائيل. ووفقاً لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية، فإن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة في وسط قطاع غزة، استهدف مجموعة من أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس كانوا يجتمعون لمناقشة خططهم المستقبلية للاستمرار في شن الهجمات ضد القوات الإسرائيلية.

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تحديد هوية نائب قائد خلية حماس العايدي

وقد حدد الجيش الإسرائيلي الهوية الكاملة لأحد القتلى، وهو يوسف العايدي، الذي شغل منصب نائب قائد خلية في القوة النخبة التابعة لحماس. وتعود شهرة هذه الخلية إلى دورها المحوري في اقتحام موقع صحفي تابع للجيش الإسرائيلي خلال الهجوم الذي شنه في السابع من أكتوبر عام 2023، والذي تسبب في خسائر فادحة واستشهاد العديد من الجنود.

علاوة على ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أن العايدي شارك لاحقاً في مراسم تسليم الرهنيين الإسرائيليين إيلي شرابي وأوهاد بن عامي وأور ليفي، والتي تمت في عام 2025، مما يعكس استمرار تورطه في أنشطة تنظيمية حتى بعد الهدوء النسبي الذي تبع الاتفاق الأولي. كما تضمنت قائمة الضحايا مصطفى حسن عويني، الذي وصفه الجيش بأنه قناص من عناصر حماس، بالإضافة إلى محمود أبو هويشل، الذي يعمل في وحدة صواريخ مضادة للدبابات، مما يشير إلى التنوع في الأدوار القتالية التي تم استهدافها في هذه العمليّة.

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وفي غارة منفصلة ولكنها مرتبطة زمنياً ومكانياً، وقع مقتل دياب الرحمن راضي، وهو قائد خلية في حماس، حيث أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه كان متورطاً أيضاً في أنشطة مالية لصالح الحركة، مما يدل على شمولية الاستهداف التي تغطي الجوانب العسكرية والتمويلية على حد سواء. وأوضح المتحدثون باسم الجيش أن جميع العناصر الذين تم التخلص منهم نفذوا هجمات أخيرة ضد القوات المدنية والعسكرية الإسرائيلية، وسعوا بنشاط لاستعادة القدرات التشغيلية للمجموعة التي وصفوها بالإرهابية، في خطوة اعتبرت انتهاكاً صريحاً ومنهجياً لاتفاقية وقف إطلاق النار التي سادت الفترة الماضية.

اعتقالات أمنية مكثفة في قلقيلية بالضفة الغربية

وعلى الجبهة الداخلية في الضفة الغربية، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها الأمنية المعتادة، حيث أبلغت مصادر محلية عن اعتقال سبعة فلسطينيين خلال اقتحام قرية جيوس الواقعة شرق مدينة قلقيلية. وأوضحت المصادر أن الاعتقالات جاءت عقب مداهمات واسعة لمنازل المشتبه بهم، حيث تم تفتيشها والبحث فيها بشكل مفصل، وتم العبث بمحتوياتها قبل إخلاء المنطقة، في ظل تصاعد التوتر الأمني الذي يشهده قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.