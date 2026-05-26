الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في جنوب لبنان إلى ما وراء الخط الأصفر

نتنياهو: الجيش ينشر قوات كبيرة جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية بعد توسيع العمليات متجاوزاً الخط الأصفر وتحذير سكان قرى البقاعقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو اليوم ‌الثلاثاء إن ‌الجيش ينشر «قوات كبيرة ‌على الأرض» في جنوب ⁠لبنان، ويسيطر على «مناطق استراتيجية». وجاءت تصريحاته بعد أن وسع الجيش ​الإسرائيلي عملياته البرية ‌في جنوب لبنان متجاوزاً «الخط الأصفر»، ⁠وهو خط الترسيم الذي أقامته إسرائيل ​على ‌بعد ‌عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية ​عقب اتفاق وقف ​إطلاق ⁠النار ​مع حزب الله في 16 إبريل/ نيسان. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرى مشغرة، وسحمر (البقاع) وقال الجيش: «في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر الجيش للعمل ضده بقوة»، وفقاً لوسائل إعلام عبرية. ويظهر الخط الأصفر كحزام جغرافي واسع يعبر جزءاً كبيراً من الجنوب الحدودي، ويشمل مساراً يمر بنحو 85 بلدة والمنطقة موزعة على عدة أقضية، بينها 19 بلدة في قضاء صور، و23 بلدة في بنت جبيل، و25 في مرجعيون، و11 في حاصبيا، و6 في النبطية، وبلدة في راشيا.

