يستمر الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية بجنوب لبنان، بما في ذلك إزالة التهديدات خارج المنطقة الأمنية، حتى بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لوقف الحرب في الشرق الأوسط. ويؤكد الجيش أن هذه العمليات ضرورية لحماية شمال إسرائيل، بينما أسفرت الضربات عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين اللبنانيين، ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين. وتظهر هذه التطورات تحديات تطبيق اتفاق السلام على أرض الواقع.

أكد الجيش ال إسرائيل ي، يوم الخميس، عزمه مواصلة عملياته العسكرية في جنوب لبنان ، بما في ذلك عمليات "إزالة التهديدات" خارج ما ي described كـ" المنطقة الأمنية "، رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء ال حرب في الشرق الأوسط التي تشمل لبنان .

وأعلن الجيش أن قواته ستبقى منتشرة في المنطقة "لإزالة التهديدات وتعزيز الدفاع عن سكان شمال إسرائيل". وفي تصريح لاحق، أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش "سيواصل إزالة التهديدات التي ترصد خارج المنطقة الأمنية، سواء تلك التي تستهدف جنود الجيش الإسرائيلي أو المدنيين في دولة إسرائيل". يأتي هذا الإعلان بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن بُعد مذكرة تفاهم تنص على وقف الأعمال القتالية في جميع جبهات الشرق الأوسط، بما فيها لبنان.

ومع ذلك، وبعد ساعات من التوقيع، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بمقتل ثلاثة أشخاص في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان. وفي إسرائيل، أعلن الجيش الخميس مقتل أحد جنوده خلال الاشتباكات الدائرة في جنوب لبنان، والتي أسفرت أيضا عن إصابة سبعة جنود آخرين. كما دعا المسؤول العسكري الجيش اللبناني إلى التنسيق مع القوات الإسرائيلية، وحث المدنيين اللبنانيين على عدم دخول "المنطقة الأمنية"، مشيرا إلى أن ذلك يتم لحمايتهم ولضمان عدم تعرض القوات الإسرائيلية لتهديدات من تلك المنطقة.

الغرض من هذه العمليات، وفقا للجيش الإسرائيلي، هو منع أي هجمات محتملة من قبل حزب الله أو جماعات مسلحة أخرى يستهدف المدنيين الإسرائيليين أو القوات العسكرية. وبينما يصر الجيش على استمرار تواجده، فإن الاتفاقية الأمريكية الإيرانية تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار الشامل، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المختلفة باتفاق السلام. وفي ظل هذه التطورات، يبقى الوضع في جنوب لبنان متوترا، مع استمرار الغارات الجوية والقصف المتبادل، مما يزيد من مخاطر التصعيد على الرغم من الجهود الدبلوماسية.

ويعبر هذا الموقف الإسرائيلي عن رغبة في الحفاظ على أمن حدودها الشمالية، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق واسع النطاق، مما قد يؤثر على مستقبل الاستقرار في المنطقة. الوضع الإنساني في المناطق المتأثرة يبقى هشا، مع نزوح آلاف المدنيين من المنطقة الأمنية، في حين تحث المنظمات الدولية على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. وتشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على مناطق استراتيجية في جنوب لبنان، ويقوم بتصفية مخزونات الأسلحة والأنفاق التي يستخدمها حزب الله.

بينما تدعو الحكومة اللبنانية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية فورا، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها. وتتزايد المخاوف من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى حرب أوسع، حتى مع استمرار المحادثات الدبلوماسية. في المقابل، يؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن عمليات "إزالة التهديدات" هي عملية دفاعية بحتة، ولا تستهدف إطالة أمد الحرب، بل تسعى إلى تأمين الحدود بشكل دائم. لكن المراقبين يرون أن هذه العمليات قد تعقد جهود السلام، وتزيد من حدة التوترات.

ويبقى السؤال حول مدى قدرة الاتفاقية الأمريكية الإيرانية على فرض وقف إطلاق النار الفعلي، في ظل استمرار العمليات الميدانية. هذه التطورات تظهر الفجوة بين الإرادة السياسية一线 والواقع العسكري على الأرض، مما قد يؤخر تحقيق الاستقرار في لبنان والمنطقة بشكل عام





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