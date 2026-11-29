الجمعة السوداء شهدت ارتفاعاً حاداً في المبيعات الإلكترونية الأمريكية لتصل إلى 13.1 مليار دولار، متجاوزة التوقعات، مع تراجع الإنفاق في المتاجر التقليدية، وفقاً لبيانات أدوبي أناليتيكس.

شهدت الولايات المتحدة خلال فترة الجمعة السوداء تحقيق الإنفاق الإلكتروني رقمًا قياسيًا غير مسبوق، مما يعكس تحولاً جذريًا في سلوك المستهلكين نحو الاعتماد الكلي على المنصات الرقمية. سجلت الشركات التي تتابع حركة الأموال عبر الشبكات ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المبيعات، متجاوزة كافة التوقعات المالية التي كانت متداولة مسبقاً وسط المشهد الاقتصادي.

أرقام المبيعات الإلكترونية القياسية في أمريكا

وفقًا لبيانات أولية صدرت يوم السبت الماضي، بلغ إجمالي المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة خلال يوم الجمعة السوداء 13.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالعام الماضي. جاء هذا الرقم متجاوزاً التوقعات المبدئية، مما يشير إلى قوة الطلب على التسوق الإلكتروني واستقرار هذا الاتجاه النمطي لدى الشرائح واسعة من المستهلكين الأمريكيين.

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تحليل البيانات ومصادر الإحصائيات المالية

تعتمد بيانات شركة أدوبي أناليتيكس على تحليل أكثر من تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة الأمريكية، مما يمنحها دقة عالية في رصد أنماط الاستهلاك. وفي المقابل، قدرت شركة سيلزفورس المبيعات الإلكترونية في الولايات المتحدة بنحو 19.1 مليار دولار، مستندة في منهجيتها إلى بيانات تسوق لأكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، وهو ما يفسر التباين الظاهر بين الأرقام الرسمية.

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الإنفاق العالمي وتراجع المتاجر التقليدية

على الصعيد العالمي، سجلت المبيعات عبر الإنترنت رقماً قياسياً جديداً بلغ 82.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي السياق المحلي، ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء البنزين والسيارات بنسبة 5.8%، بينما زاد حجم الطلبات بنسبة 5%، مما يدل على نمو الإقبال رغم الارتفاعات السعرية.

توقعات المستقبلي وآفاق النمو الرقمي

يشير التباين في الأرقام بين الشركات المتخصصة إلى اختلاف المصادر والمنهجيات المستخدمة في قياس الأداء، حيث تتجه الأسواق بوضوح نحو الرقمنة كخيار أساسي. تستمر الشركات في مراقبة هذه المؤشرات لفهم ديناميكيات السوق الجديدة التي أصبحت فيها البيانات الضخمة هي المؤشر الرئيسي لنجاح الحملات التسويقية.