حقق الفارس خليفة الجهوري فوزاً كبيراً في سباق العمالقة بقرية بوذيب، متفوقاً على أحمد العواني ومنصور الحمادي، في منافسات إثيرة بمشاركة واسعة من فرسان الدولة.

توّج الفارس خليفة على خلفان الجهوري بلقب سباق العمالقة للقدرة، في منافسات كبرى أُقيمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، وذلك خلال ختام فعاليات سباقات اتحاد الإمارات للفروسية والسباق. وقد شارك في هذا الحدث الرياضي المتميز عدد كبير من المهتمين بعالم الفروسية، حيث ضم السباق مشاركة فعّالة لـ91 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات، مما جعل المنافسة شديدة ومتقاربة بين المشاركين.

الجدول الزمني والنتائج الرسمية للفوز

استطاع الفارس خليفة الجهوري، وهو يمتطي حصانه "أل سي أي سكمو" المملوك لإسطبلات الوثبة، أن يحقق الفوز بالمركز الأول بزمن إجمالي قدره 3:55:35 ساعة، مسجلاً معدل سرعة بلغ 25.47 كيلومتراً في الساعة خلال المنافسات. وكان قد حلّ الفارس أحمد حسين العواني في المركز الثاني، على صهوة حصانه "بار أوبان" المملوك لإسطبلات المغاوير، بزمن قدره 3:55:54 ساعة، متخلفاً عن المتصدر بخطوة صغيرة جداً.

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فيما اختتم الفارس منصور ناصر الحمادي القائمة في المركز الثالث، حيث امتطى حصان "سكوتش" المملوك لإسطبلات الريف العجبان، وسجل زمناً قدره 3:56:20 ساعة، ليحافظ على ترتيبه في منصة التتويج مع المتصدرين. وقد تضمنت البرامج التنظيمية التي أشرف عليها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عدة سباقات موازية بجانب سباق العمالقة الرئيسي، حيث شملت جدول المنافسات سباقاً خاصاً للسيدات وسباقاً مخصصاً للإسطبلات الخاصة، مما أضاف تنوعاً وثراءً للفعاليات الرياضية.

تحليل الأداء والمراحل التنافسية

يُعد سباق العمالقة منافسة فنية متخصصة تهدف لاستقبال الفرسان المحترفين الذين لا يقل وزنهم عن 75 كجم، مما يتطلب قدرة بدنية وتقنية عالية. وقد مثّل هذا السباق فرصة عائدة قيمة للفرسان الذين غابوا عن ميادين القدرة لفترات زمنية طويلة، مما أعاد الحيوية للمنافسة وسمح للفرسان القدامى بإثبات كفاءتهم مرة أخرى أمام الجمهور والجمهور الفني.

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جاء فوز الفارس خليفة الجهوري نتيجة لأداء متوازن ومستقر على امتداد جميع مراحل السباق الطويلة. فقد بدأ سباقه بتصدره للمرحلة الأولى، ثم حلّ في المركز الرابع خلال المرحلة الثانية، قبل أن يعيد ترتيب أوراقه بقوة ليحصد المركز الأول في المرحلتين الثالثة والأخيرة، مما مكنه من حسم الصدارة بشكل قاطع عند خط النهاية.

حفل التتويق والجهات المنظمة

بعد الانتهاء من جميع جولات السباقات ومغادرة الخيول الميدان، تم تنظيم حفل تتويق رسمي للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور الشخصيات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي. وقد تولى تكريم الفائزين د. عبد الله أحمد الشيخ، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة القدرة، الذي أشاد بالمستوى التنافسي العالي الذي شهدته الفعاليات.

كما شارك في مراسم التتويق كل من محمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد، الذين شاركوا في تسليم الجوائز للفرسان المتفوقين. وقد مثل هذا الحفل خاتمة ناجحة لسلسلة السباقات التي نظّمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، في بيئة رياضية تنافسية عكست الاهتمام الكبير بهذا التراث الرياضي في الدولة.