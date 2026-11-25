حقق النادي الأهلي الإماراتي فوزاً ثميناً على غول غوهار الإيراني بهدف لتتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا 2 برصيد 13 نقطة وسط تحديات حكيمية.

عزز النادي الأهلي الإماراتي ، المعروف إعلامياً باسم فريق الجزيرة، صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2 بفوزه المريح على ضيفه غول غوهار الإيراني بهدف نظيف دون رد. جرت المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة من البطولة الآسيوية، حيث أقيمت على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي يوم الأربعاء الماضي، لتتحقق النتيجة بتوقيع المهاجم البرازيلي تاليسكا.

تفاصيل الهدف وصناعة التاريخ

شهد الشوط الأول من المواجهة فرض أصحاب الأرض لأفضلية نسبية، مستفيدين بشكل كبير من الحركات الهجومية المتبادلة للثلاثي النجمي الذي يضم تاليسكا وميلسون وعبدالله رمضان. كان اللقطة الحاسمة في الدقيقة 40 من زمن المباراة، عندما استغل تاليسكا خطأ دفاعياً بسيطاً من خصومه، حيث انتزع الكرة من أحد مدافعي فريق غول غوهار الإيراني قبل أن يسددها بقدمه في زاوية صعبة عجز حارس مرمى الفريق الضيف عن التصدي لها، مما فتح التسجيل لصالح الجزيرة.

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تغيير طارئ لطاقم التحكيم

طرأ حدث غير متوقع على سير المواجهة في الشوط الثاني، حيث حدث تغيير اضطراري على طاقم التحكيم الرئيسي. غادر حكم الساحة حنا حطاب أرض الملعب لسبب لم يتم الإعلان عنه رسمياً، مما استدعى تدخل الحكم الرابع عمار أبو علو لتولي إدارة المباراة كاملة والإشراف على الدقائق المتبقية من زمن اللقاء لضمان سير المنافسات بسلاسة.

تصعيد هجومي وصدات دفاعية

واصل فريق الجزيرة ضغطه الهجومي المكثف خلال الشوط الثاني بحثاً عن تعزيز تقدمه وزيادة الفارق في النتيجة. سدد تاليسكا كرة خطيرة مرت بجوار المرمى الإيراني، فيما أهدر اللاعب ميلسون فرصة ذهبية أخرى بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء، ليتمكن الدفاع الإيراني من التدخل وبعد الكرة في اللحظة الأخيرة، مما أبقى النتيجة كما هي حتى نهاية المواجهة.

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النتائج وتأثيرها على ترتيب المجموعات

حصد فريق الجزيرة ثلاث نقاط جديدة ليحصد انتصاره الرابع في دور المجموعات، متقدماً برصيد 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية. كان الفريق قد ضمن التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، مما يمنحه دفعة معنوية كبيرة. في المقابل، تجمد رصيد الفريق الإيراني عند نقطتين فقط، ليغادر آماله في التقدم في الترتيب.

التفاصيل الإحصائية والخلاصة

تضمنت المباراة تبادل محاولات خطيرة من الفريقين في الدقائق الأخيرة، لكن الدفاعين استطاعا صون شباكها. تظل نتيجة الأربعاء هذه دليلًا على هيمنة النادي الأهلي الإماراتي في دور المجموعات، حيث يبقى الفريق منفرداً بصدارة مجموعته بعد جولة مثيرة شهدت أحداثاً حسية وحكمية لافتة.