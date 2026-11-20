تقرير شامل عن العمق التاريخي والثقافي بين الإمارات وسلطنة عُمان، مستعرضاً رؤى المثقفين حول تقارب الأدب والفنون وآفاق التعاون المشترك في المستقبل.

في مناسبة اليوم الوطني العُماني، تسلط الأضواء على العلاقة الثقافية الراسخة والمتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، والتي تمتد عبر ضفاف تاريخ عريق نُسجت خيوطه من وشائج القربى والجوار. وقد وحّدت ملامح هذا التاريخ ذاكرة اجتماعية زاخرة بالعادات والتقاليد والفنون والحكايات الشعبية، لتصبح جسوراً ممتدة تربط بين البلدين.

على امتداد الأجيال، ظل هذا الإرث المشترك منبعاً لتواصل إنساني وحضاري تجاوز حدود الجغرافيا، ليجد صداه اليوم في مشهد ثقافي متجدد. تتلاقى فيه التجارب الأدبية والفنية، وتتسع آفاق التعاون في مجالات النشر والترجمة وصون الموروث، مما يعكس عمق الروابط التي لا تقتصر على الحدود السياسية بل تمتد إلى عمق الذاكرة المجتمعية.

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الجذور التاريخية والامتداد الحضاري للعلاقات

أكد فهد علي المعمري، الباحث في التراث الشعبي الإماراتي، أن العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ليست وليدة المرحلة المعاصرة، بل هي امتداد تاريخي وحضاري عميق تشكّل عبر قرون من التواصل الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ويوضح المعمري أن هذا الامتداد أسهم في تكوين رصيد واسع من المشتركات التراثية التي تعبّر عن تقارب المجتمعين ووحدة كثير من عناصر الذاكرة الشعبية، مع الاحتفاظ بكل مجتمع بخصوصيته المحلية وتنوع تعبيراته الثقافية.

وأشار المعمري إلى أن أبرز ملامح التقارب تتجلى في العادات والتقاليد، والقيم الاجتماعية، والفنون الأدائية، والمعارف المرتبطة بالبيئات البحرية والجبلية والصحراوية والزراعية. مبيناً أن الاتصال الجغرافي والامتداد القبلي والأسري والمصاهرة وحركة التجارة والتنقل أسهمت في انتقال الممارسات الشعبية وتوارثها، مشدداً على أن الحدود المعاصرة لم تكن قط حواجز فاصلة أمام حركة الإنسان أو انتقال الموروث الثقافي الذي تبادلته المجتمعات المحلية عبر التواصل المباشر.

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الآفاق الأدبية ومشروعات التعاون المستقبلي

من جانبه، أكد الشاعر والروائي الإماراتي محمد الحبسي أن العلاقة المتينة بين الإمارات وعُمان لا تقتصر على تاريخ بلدين متجاورين فحسب، بل تمثّل سيرة إنسان امتدت حكاياته بين البحر والجبل والواحات. موضحاً أن هذه العلاقة الفريدة لم تصنعها الجغرافيا وحدها، بل صاغتها الوجوه، والأصوات، والذكريات، إلى جانب ما تناقلته الأجيال المتعاقبة من شعر، وحكايات، وأمثال، وموروثات شعبية.

وشدّد الحبسي على أن الأدب في البلدين يحمل جانباً كبيراً من هذه الذاكرة المشتركة، مبيناً أن عناصر المكان، كالبحر والجبل والقرية، تحولت إلى حكايات تسكن وجدان الإنسان، وليست مجرد معالم عابرة. ولفت إلى أن التجربتين الأدبيتين الإماراتية والعُمانية تتقاطعان في استحضار المكان والهوية والذاكرة، مع احتفاظ كل تجربة بنكهتها الخاصة وصوتها المتفرد. مجدداً التأكيد على إيمانه بأن الأدب يُعد من أجمل الجسور التي تصل الشعوب بعضها ببعض؛ إذ يمكن لقصيدة واحدة أن تختصر مسافات طويلة، بينما تفتح الرواية أمام القارئ أبواباً على حياة أناس لم يلتقِ بهم قط.

وأوضح الحبسي أن اللقاءات التي تجمع الأدباء والشعراء الإماراتيين والعُمانيين تتجاوز في قيمتها حدود الأمسيات والمهرجانات التقليدية، إذ تمنح المبدع فرصة لاكتشاف تجارب أخرى، وتتيح للقارئ التعرف إلى أصوات أدبية جديدة. كما أشار إلى أن استضافة سلطنة عُمان ضيفَ شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 مثّلت جانباً جميلاً من هذا التواصل الثقافي المتميز، وأتاحت حضوراً بارزاً للأدب والفكر والفنون العمانية.

مؤكداً أن القيمة الحقيقية لتلك اللقاءات تكمن فيما يترتب عليها من قراءات وعلاقات وأعمال إبداعية مستدامة، مشيراً إلى أن الأمسيات تنتهي، لكن أثر القصيدة يظل راسخاً طويلاً في الذاكرة. وعلى صعيد تطلعاته المستقبلية، أشار محمد الحبسي إلى أمله في إطلاق مشروعات أدبية مشتركة لا تكتفي بتقديم الأدبين الإماراتي والعماني فحسب، بل تسهم بفاعلية في صناعة تجارب إبداعية جديدة، لا سيما بين الأجيال الشابة.

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الموروث الشعبي وتجسيد التقارب الاجتماعي

على صعيد تطلعاته المستقبلية، اقترح محمد الحبسي إطلاق مشروع ثقافي نوعي بعنوان "حكايات من ذاكرة المكان"، يجمع الروائيين والشعراء الشباب من البلدين للبحث في الحكايات الشعبية والذاكرة الشفاهية، وإعادة صياغتها في قوالب روائية وقصصية ومعاصرة. مما يعكس رغبة واضحة في استثمار الطاقات الشبابية لبناء جسور معرفية مستقبلية.

من جانبه، أكد الشاعر العماني حسن المطروشي أن العلاقات الثقافية بين سلطنة عُمان والإمارات تجسّد امتداداً طبيعياً لتاريخ طويل من التواصل الإنساني والحضاري والاجتماعي. تنتظمها روابط الإخاء والدم والدين واللغة والجوار والمصير المشترك، موضحاً أن ما يمنح هذه العلاقة خصوصيتها هو استنادها إلى التاريخ المشترك والتقارب في القيم الاجتماعية، ومنظومة العادات والتقاليد، والموروث الشفهي والفنون الشعبية وغيرها من تجليات الحياة.

وأشار المطروشي إلى أن الموروث الشعبي يمثل أحد أبرز تجليات التقارب الثقافي بين المجتمعين العُماني والإماراتي؛ إذ يعكس طبيعة الحياة في البلدين الشقيقين، وما أفرزته من أنماط متشابهة في التعبير الفني والاجتماعي والاحتفاء بالمناسبات والمواسم. مبيناً أن هذه المشتركات تتجلى بوضوح في فنون الأداء الشعبي، مثل: العيالة، والرزحة، والعازي، والتغرودة، وغيرها من الفنون التي تتفاوت تسمياتها وتفاصيل أدائها بين المناطق، لكنها تلتقي في التعبير عن قيم الجماعة والانتماء والاعتزاز بالهوية والذاكرة المحلية.

كما أضاف أن هذا التقارب يمتد ليشمل فنون البحر والصيد والغوص، والأهازيج البحرية، والأمثال الشعبية، والحكايات المتوارثة، والشعر الشعبي، وفنون الضيافة والاحتفال بالمناسبات الاجتماعية والوطنية. مما يؤكد استمرار زخرفة هذا التاريخ المشترك بخيوط من الإبداع والتعاون الذي لا يعرف الحدود.