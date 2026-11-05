الجدل حول جدوى قراءة الروايات في الأدب العربي بين الفوائد الملموسة والروحية

تحليل نقدي للجدل الدائر حول فائدة الروايات العربية، مدافعاً عن قيمتها الروحية والاجتماعية في مواجهة التوجس المادي، ومسلطاً الضوء على ثقافة القراءة.

تثار هذه الأيام نقاشات حادة حول الفائدة الحقيقية من قراءة الروايات والقصص، حيث يصر بعض المتابعين على طرح سؤال مباشر بشأن الجدوى العملية لهذا النشاط الأدبي. تواجه صفحة أدبية متخصصة، تديرها كاتبة تونسية وتخصصها للحديث عن قراءاتها في مجال الرواية العربية، بتعليقات استفزازية تهدف إلى تشويش الفكرة وإظهارها عقيمة. يسعى هؤلاء المنتقدون إلى إثبات أن هذه القراءات لا تعود بأي مردود ملموس أو نتيجة واقعية، مما يجعلها في منظورهم قراءات عديمة الجدوى تماماً.

حقيقة تفضيل القراء للروايات في المعارض

على الرغم من عدم توفر أرقام وإحصاءات دقيقة حول ظاهرة القراءة العربية وأنماط القراء وتوجهاتهم وتفضيلاتهم بشكل رسمي، إلا أن الملاحظة الميدانية تكشف صورة مختلفة. يلاحظ المترددون على معارض الكتب العربية أن جزءاً كبيراً منهم يفضل اقتناء الروايات بشكل واضح وكبير. يشير هذا السلوك الاستهلاكي إلى وجود طلب حقيقي ونشط على هذا النوع من الأدب، مما يدحض المزاعم التي تتحدث عن انعدام الاهتمام به.

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كما أن عدداً لا بأس به من دور النشر المرموقة تتخصص حالياً في نشر هذا النوع من الكتب الأدبية. تحظى الروايات بمقروئية عالية جداً بين الجماهير، وقد حصلت العديد منها على جوائز عالمية مرموقة. يوجد أيضاً اهتمام واضح وواسع النطاق عبر منصات السوشال ميديا بهذا الصنف الأدبي، مما يؤكد استمراريته وتأثيره الكبير في الساحة الثقافية الراهنة.

فلسفة الوقت وقيمة الإنجاز المادي

يكمن في عقل أصحاب هذه الفرضية المتشائمة افتراض خفي بأن قراءة الروايات عمل لا يفيد الإنسان بشكل مباشر. خلاصة فكر هؤلاء أنهم يعتبرون الوقت عنصراً حاسماً في حياة الأمم والشعوب، بل إنهم يصنفونه كأحد أخطر ثلاثة عناصر مؤسسة للحضارة الإنسانية، بالإضافة للإنسان وموارد الطبيعة. يرى هؤلاء أنه لا يصح هدر الوقت و(تضييعه) فيما لا يعود على الإنسان بالفائدة والمعرفة والمنفعة الملموسة.

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ومن هنا يأتي سؤال هؤلاء المتشددين حول ما هي الفائدة الملموسة التي يجنيها القارئ فعلياً من الروايات؟ إذا أخذنا بهذه الفرضية الضيقة، فسيتعين علينا طرح أسئلة مماثلة حول الفوائد من مشاهدة السينما، أو السفر، أو التأمل، أو الجلوس مع الأصدقاء، أو حتى حول الفوائد من التغيير نفسه. إن السؤال يمتد ليشمل ما فائدة من الأناقة، وما فائدة من الفرح وإقامة مناسبات احتفائية لأبنائنا وأصدقائنا؟

البعد الإنساني وراء السرد القصصي

إن الشعور بالسعادة الذي نستشعره ونحن نقرأ رواية ليست تهمة نحتاج إلى أن نبررها أو أن نتبرأ منها. لا يلزمنا البحث عن دوافع وحيثيات معقدة لتقنع البعض بقيمة هذا النشاط، فهو ببساطة مصدر للارتقاء الإنساني. إن الفائدة المادية المباشرة أو الملموسة ليست كل الحياة، وليست ما يحتاج إليه الإنسان بشكل أساسي، لأننا ببساطة لم نعد ذلك الإنسان الذي يعيش بالخبز وحده.

لذلك يسعى الإنسان لأن يكون له أصدقاء وهوايات وأفكار وسلوكيات حرة خارج صندوق الماديات المباشرة فقط. من هنا نحب أن نسافر ونمشي ونستمع للموسيقى، ونتأمل الطبيعة، ونجلس مع من هم أكثر منا علماً وتجارب، ونقرأ الروايات أيضاً. كل هذه الأنشطة تخدم غيّرنا عن مجرد البقاء على قيد الحياة إلى العيش بجودة أعلى.

التوسّع الروحي والتجارب الحياتية

تسهم القراءة في زادتنا اتساعاً وفهماً وتقبّلاً لأنفسنا وللآخرين من حولنا. من خلال الكتب، نعيش تجارب لم نعشها بأنفسنا بشكل مباشر، ونلتقي بشراً وشخصيات ربما لن يتسنى لنا لقاؤهم لولا السفر والروايات والمحاضرات والمعارض المختلفة. هذه التجارب غير المباشرة تثري العقل والروح، وتوسع آفاق الإدراك الإنساني بما هو أبعد من المنفعة الاقتصادية الضيقة.