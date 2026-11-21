حقق نادي الجزيرة تعادلاً إيجابياً بهدفين مقابل هدف أمام خورفكان في الدوري، مما رفع رصيد الجزيرة إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما صعد خورفكان لنقطة ثامنة مع التقدم للمركز التاسع.

حقق نادي الجزيرة تعادلاً إيجابياً بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه نادي خورفكان ، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب خورفكان ضمن جولة من دوري أدنوك للمحترفين. جاء هذا التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة لتمنح كل فريق نقطة مهمة في رصيد النقاط، حيث صعد رصيد نادي الجزيرة إلى 18 نقطة متصداً لترتيب الجدول، بينما انتقل نادي خورفكان إلى 9 نقاط متقدماً نحو المركز التاسع.

تفاصيل المباراة وأحداث الشوط الأول

ساد الحذر الشديد أجواء الشوط الأول من المباراة، حيث لم يستفد فريق الجزيرة بشكل فعلي من الضربات الركنية التي تجاوزت خمسة ضربات خلال هذا الشوط. واجه المهاجم البرازيلي مالكوم رقابة محكمة من قبل مدرب خورفكان كريسمير ريذتش، مما أدى إلى عزله تكتيكياً طوال الوقت وحرمانه من التمويل الكافي من بقية زملائه.

برع الحارس أحمد حمدان في صده لجميع الهجمات، ليحافظ على نظافة شباكه ويسهم في بقاء النتيجة سلبية. كاد اللاعب برونو أن يريح جمهور نادي الجزيرة بتسديدة صاروخية، إلا أن الحارس أحمد حمدان تصدى لها، معلناً عن كونه نجم الشوط الأول.

أهداف المباراة وتاريخ التسجيل

مع انطلاقة الشوط الثاني، تمكن نادي خورفكان من إشعال اللقاء وتسجيل هدف التقدم عبر اللاعب البديل ريكاردو ساركي، الذي استفاد من تمريرة سحرية من زميله طارق تيسودالي في الدقيقة 65. هذا الهدف منح الفريق المضيف الأمل في تحقيق الفوز الأول في الدوري وتجنب الهزيمة.

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كاد لاعب نادي الجزيرة فينسيوس ميلو أن يفسد فرحة جمهور خورفكان بهدف مساوٍ، حيث حول عرضية بلعبة مقصية، لكن الحارس أحمد حمدان تصدى للطرد بطريقة نالت تصفيق الجمهور والجهاز الفني للضيف. وفي الوقت بدل الضائع، وجد مالكوم فرصة على طبق من ذهب برغم المرمى الخالي، لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى برعونة أثارت استغراب مدرب الجزيرة كوزمين.

دور فينسيوس ميلو في حسم النقاط

في الدقيقة 90+6، أي في الوقت بدل الضائع، ظهر اللاعب فينسيوس ميلو ليحرر فريقه من خطر الهزيمة الأولى في الدوري. أطلق ميلو قذيفة صاروخية مستغلاً الفراغ في المرمى، وفشلت كل محاولات حارس نادي خورفكان في صدها، محققاً هدف التعادل في اللحظة الحاسمة.

التداعيات على ترتيب الدوري

انهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو ما يعني أن نادي الجزيرة استمر في صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، مما يعزز موقعه كمرشح قوي للقب. من جهته، حقق نادي خورفكان نقطة مهمة رفعت رصيده إلى 9 نقاط، مما وضعه في مسار صعود نحو المركز التاسع في الجدول العام.