الجزيرة والشارقة يتصدران دوري أدنو: الجولة الثامنة تعيد ترتيب المنافسة

الجزيرة يحكم قبضته على صدارة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 17 نقطة، بينما يصعد الشارقة للوصافة بـ 15 نقطة في جولة شهدتها نتائج متقاربة وتألق هجومي واسع.

أعاد نادي الجزيرة فرض سيطرته على صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين في جولة الثامن، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بعد فوزه على ضيفه نادي الوصل بنتيجة 2-1، بينما صعد نادي الشارقة إلى مركز الوصافة ليصل رصيده إلى 15 نقطة، مما يؤكد تألق الفريقين وتفوقهما في هذه المرحلة من المسابقة.

شهدت الجولة تسجيل 19 هدفاً في مجموع المباريات، مما يعكس انفتاح الهجومية وتراجع الدفاعات في بعض المواجهات، حيث جاءت النتائج بتعادلين وخمسة انتصارات، وأثبتت تقارباً كبيراً في المستويات بين الفرق الكبرى والصغرى في الدوري الإماراتي، مما يجعل المنافسة على المراكز الأولى غير محسومة بعد.

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تصدر الجزيرة بفوز كاسح والشارقة يحافظ على الوصافة

حقق نادي الجزيرة فوزه الحاسم على نادي الوصل داخل استاد محمد بن زايد، حيث تقدم الهدف الأول عبر فينيسيوس ميلو، قبل أن يدرك نيكولاس خيمينيز التعادل لمصلحة الوصل، ليحسم مالكوم أوليفيرا المواجهة بهدف الفوز، مما رفع رصيد الجزيرة إلى 17 نقطة في الصدارة، بينما تراجع الوصل إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

شهدت مباراة الجزيرة والوصل طرد كل من نيكولاس خيمينيز وماركوس ميلوني، وسط تفوق الجزيرة في استثمار الفرص رغم هيمنة الوصل في الاستحواذ خلال الشوط الأول بنسبة 63% مقابل 36% للجزيرة، فيماواصل مالكوم أوليفيرا تألقه بمساهمته في 9 أهداف خلال آخر 8 مباريات، بتسجيله 6 أهداف وصناعته 3 أهداف أخرى.

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من جانبه، أكد نادي الشارقة جاهزيته للتنافس مع كبار الفرق بفوزه على ضيفه نادي شباب الأهلي بنتيجة 2-0، مما رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مقابل تجمد رصيد شباب الأهلي عند 13 نقطة وتراجعه إلى المركز الخامس، في نتيجة عززت فرص الشارقة في المطالبة بلقب البطولة قريباً.

انتكاسات الوصل وشباب الأهلي وتألق النصر

واجه نادي شباب الأهلي تجربة مريرة عندما سقط أمام الشارقة بهدفين دون رد، حيث جاء الهدف الأول عكسياً بواسطة عمر كيتا، قبل أن يضيف البديل حارب عبدالله سهيل الهدف الثاني، ليواصل حارب تأكيد فاعليته من مقاعد البدلاء بعد أن سجل 4 من أهدافه الخمسة في الدوري كلاعب بديل.

تفوق نادي النصر بشكل ملحوظ بتحويل تأخره أمام نادي يونايتد بهدف محمود داوود إلى فوز كبير بنتيجة 4-1، حيث سجل أجدين هروستيتش هدف التعادل، ثم أضاف كيفين أرديلا هدفين، واختتم رامون ميريز الرباعية، مما رفع رصيد النصر إلى 11 نقطة وصعوده إلى المركز السابع، بينما تراجع يونايتد إلى المركز 11.

نتائج متباينة وتعادل القمة بين الوحدة والعين

انتهت قمة الجولة بين نادي الوحدة ونادي العين بالتعادل السلبي على استاد آل نهيان، وسط محاولات متبادلة وتألق في حراسة المرمى، حيث حرمت العارضة الوحدة من التسجيل، وتقاسم الفريقان الاستحواذ بنسبة 51% للوحدة مقابل 49% للعين، بينما تفوق العين في دقة التمرير بنسبة 89.11% مقابل 87.96% للوحدة.

رسمت هذه النتيجة خريطة جديدة للمراكز المتقدمة، حيث رفع العين رصيده إلى 14 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، بينما توقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة وحل سادساً، في الوقت الذي انتفض فيه نادي كلباء بفوزه على نادي الظفرة بنتيجة 3-1، مستفيداً من طرد كريم البركاوي، وسجل بنجامين تيتيه لكلباء من ركلة جزاء، وأحمد نورالله، قبل أن يختتم أنتونيو جونيور الثلاثية.

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أثر الجولة على توزيع النقاط والمراكز المتبقية

حقق نادي خورفكان فوزاً مهماً على نادي حتا بنتيجة 2-1 بهدفي بيدرو بافلوف وطارق تيسودالي من ركلة جزاء، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف حتا الوحيد، مما رفع رصيد خورفكان إلى 7 نقاط في المركز العاشر، مقابل 3 نقاط فقط لحتا في المركز 13 قبل الأخير.

في المواجهة الأخيرة، تعادل نادي عجمان مع نادي بني ياس بنتيجة 1-1، حيث تقدم سيفيور غودوين لبني ياس، قبل أن يدرك فيكتور سوزا التعادل لعجمان، مما رفع رصيد عجمان إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما وصل بني ياس إلى نقطتين فقط وبقي في المركز 14 والأخير دون تحقيق أي انتصار حتى هذه الجولة.

ملخص المنافسة وتأثيرها على جدول الترتيب

كشفت الجولة عن أهمية الفاعلية الهجومية في حسم المواجهات، حيث أخفق نادي الوصل ونادي شباب الأهلي في ترجمة أفضليتهما في بعض اللحظات إلى نتائج إيجابية، مقابل نجاح نادي الجزيرة ونادي الشارقة في استثمار الفرص وانتزاع الانتصارات الضرورية للحفاظ على زمام المبادرة.

مع تصدر الجزيرة الآن بـ 17 نقطة، وحلول الشارقة والعين في المركزين الثاني والثالث برصيد 15 و14 نقطة على التوالي، ووجود الوصل وشباب الأهلي والوحدة في دائرة الـ 13 نقطة، تبدو المنافسة على قمة الترتيب مفتوحة تماماً، في ظل تقارب النقاط الكبير واستمرار احتمالات تغير مراكز المقدمة مع كل جولة جديدة.