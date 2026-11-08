الجزيرة يستعيد الصدارة بـ17 نقطة بعد فوز على الوصل 2-1

استعاد نادي الجزيرة صدارة ترتيب دوري أنوك للمحترفين برصيد 17 نقطة عقب فوزه على الوصل 2-1، حيث سجل فينسيوس ميلو ومالكوم الأهداف، بينما تجمد رصيد الوصل عند 13 نقطة.

استعاد نادي الجزيرة صدارة ترتيب دوري أنوك للمحترفين بعد فوزه الكاسح على ضيفه نادي الوصل بنتيجة 2-1، في مباراة مثيرة أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب استاد محمد بن زايد، لتنهي الجولة الثامنة من منافسات الدوري بتراجع كبير للوصل في السباق على المراكز المتقدمة.

رفع فوز الجزيرة رصيد الفريق الجزراوي إلى 17 نقطة، مما مكّنه من استعادة المركز الأول مجدداً، في حين تجمد رصيد نادي الوصل عند 13 نقطة فقط، مما يعقد مهمته في اللحاق برفيقه في الصدارة ويضعه في مأزق تنافسي حقيقي خلال المرحلة المقبلة.

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تفاصيل الأهداف والأبطال في الشوط الأول

افتتح فينسيوس ميلو التسجيل لصالح الجزيرة في الدقيقة 18 من عمر المباراة، مستغلاً عرضية دقيقة من زميله ماركوس ميلوني بعد ركلة زاوية، محولاً الكرة بقوة إلى المرمى برأسية قوية صعّبت مهمة حارس الوصل في التصدي لها.

شهد الشوط الأول منافسة شرسة بين الفريقين، حيث حاول نادي الوصل العودة للمباراة عبر هجمات مرتدة، وتسبب علي صالح في تهديد شباك الجزيرة برأسية من عرضيته، لكن الحكم ألغى الهدف لحالة التسلل التي أصابت نيكولاس خمينيز.

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حاول دي أوليفيرا وطرمي إثبات وجودهما عبر تسديدات خطيرة، منها كرة قوية ل دي أوليفيرا مرت بجوار القائم، ورأسية لطرمي اصطدمت بالعارضة، في حين تألق حارس الجزيرة أيرسين في تصديه للعديد من التسديدات والحفاظ على شباكه نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

تحولات درامية وأحداث مثيرة في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بحالة من الإثارة والتشويق، حيث هدد برونو دي أوليفيرا مرمى الوصل بهجمة منظمة، لكن الحارس أبعد الكرة لركنية، ليأتي رد الوصل سريعاً عبر نيكولاس خمينيز الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 50 بعد عرضية من هوغو نيتو.

لم تمر دقائق قليلة حتى شهد الملعب حالة من الفوضى التكتيكية، حيث حصل نيكولاس خمينيز على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 56 بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعدة وتثبت خروجه عن قواعد اللعب العادل، مما جعل الوصل يلعب بعشرة لاعبين.

زادت حدة التنافس وطالت البطاقة الحمراء دفاع الجزيرة أيضاً، حيث حصل ماركوس ميلوني على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 68 ليتم طرده من أرضية الملعب، مما أدى إلى تحول توازن المباراة بشكل كبير لصالح الجزيرة.

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استغل مالكم الارتباك الذي أصاب دفاع الوصل بفعل حالة الطرد المزدوجة، وسجل الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 73، معلناً بذلك تفوق فريقه بشكل نهائي وأمهلاً الحكم في الإعلان عن نتائج المباراة النهائية.