الجامعة الأمريكية في الشارقة تتصدر منافسات القوة البدنية للفرق النسائية

تتويج الجامعة الأمريكية في الشارقة بالمركز الأول للفرق النسائية في بطولة القوة البدنية الجامعية، حيث حصدت 50 نقطة بفارق 7 نقاط عن جامعة الإمارات.

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفرق الفائزة في بطولة الجامعة الأميركية في الشارقة للقوة البدنية، وذلك خلال احتفال رسمي حضرته نخبة من القيادات الرياضية والإدارية. وشهد الحدث تسلم الجوائز للفائزين، وسط حضور هيفاء إسماعيل، المديرة التنفيذية لشؤون الرياضة والمشاركة والقيادة في الجامعة، وسلمى البوسعيدي، مديرة إدارة الأنشطة الرياضية والترفيهية الطلابية، وسولومون أروباراييل، مدير العمليات واللياقة البدنية. جاء هذا التتويج تتويجاً لجهود مضنية ومثابرة عالية من قبل الطلاب والطالبات الذين شاركوا في منافسات شديدة التنافسية خلال يومين متتاليين.

تفاصيل المشاركة والأرقام القياسية في البطولة

أقيمت منافسات البطولة على أرضية المركز الرياضي للجامعة، بمشاركة واسعة بلغت 72 طالباً وطالبة، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذا النوع من الرياضات في الأوساط الجامعية. وتوزعت المشاركات بين 40 مشاركاً في منافسات الرجال، و32 مشاركة في منافسات السيدات، بما في ذلك الضيوف المشاركين في الحدث. مثل المشاركون 10 جامعات مختلفة، منها 9 جامعات شاركت في منافسات الرجال، و6 جامعات في منافسات السيدات، مع تطبيق قاعدة دقيقة تحتسب كل جامعة مرة واحدة فقط في الترتيب النهائي، باستثناء الجامعات التي شاركت فرقها بصفة ضيف ولم يتم احتسابها بشكل مزدوج.

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نتائج الفريق النسائي والرجالي في الترتيب العام

حصد فريقا الجامعة الأميركية في الشارقة للرجال والسيدات العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة، لتثبت الهيمنة الرياضية في البطولة. ففي الترتيب العام لفرق السيدات، أحرزت الجامعة الأميركية في الشارقة المركز الأول برصيد 50 نقطة، متقدمة بثلاثة نقاط فقط على منافستها المباشرة جامعة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المركز الثاني برصيد 43 نقطة. وحلّت جامعة الشارقة في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، مما شكل سباقاً محموماً بين المؤسسات التعليمية الثلاث.

في منافسات الفرق الرجالية، أظهر معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي قوة فنية عالية، حيث أحرز المركز الأول برصيد 53 نقطة، متقدماً بفارق ستة نقاط عن الجامعة الأميركية في الشارقة التي جاءت في المركز الثاني برصيد 47 نقطة. بينما حلت جامعة برمنغهام دبي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، لتغلق المراكز الأولى في منافسات الرجال بتنافس مكثف بين أبرز المعاهد والجامعات الدولية والمحلية في المنطقة.

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مواقف الجهات المنظمة ودور الاتحاد الرياضي

من جهته، هنأ الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين في جميع الفئات العمرية والمراحل الجامعية المختلفة، معرباً عن شكره وتقديره العميق للجامعة الأميركية في الشارقة على تعاونها المهم ومستدام في دعم تطور رياضة القوة البدنية. وأشاد بدورها الحيوي في تعزيز حضور هذه الرياضة في المجتمع الطلابي، وتشجيع الطلبة على ممارستها بانتظام والمشاركة الفاعلة في منافساتها المحلية والدولية، مما يسهم في بناء جيل صحي وقوي بدنياً.

وأشرف على تنظيم البطولة بشكل احترافي كابتن سالم حسن، منسق قسم اللياقة البدنية بالجامعة، والسكرتير الفني في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عبدالمجيد يزبك، ورئيس لجنة حكام القوة البدنية إبراهيم العلي، بالإضافة إلى نخبة من الإداريين والمدربين المتخصصين الذين كفلوا سير المنافسات بسلاسة وعدالة. وأكدت هذه الجهود المشتركة أن التنظيم الدقيق هو مفتاح نجاح مثل هذه البطولات الجامعية الكبيرة.

تأثير البطولة على المشهد الرياضي الجامعي

من جانبه، أعرب مدير البطولة كابتن سالم حسن، عن شكره وتقديره الجازم إلى مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة على دعمهم المستمر ورعايتهم اللامحدودة، وحرصهم الدائم على تعزيز النشاط الرياضي الجامعي وترسيخ قيم الرياضة في الحرم الجامعي. كما ثمّن التعاون المثمر والدؤوب مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية لإنجاح البطولة، مشيداً بالمستوى الفني الراقي الذي قدّمه اللاعبون واللاعبات طوال أيام المنافسات.

وأظهر المشاركون جاهزية بدنية عالية، وتنافساً قوياً يعكس التدريب الجاد، فضلاً عن روح رياضية سامية تليق بمستوى البطولات المحترفة. ويعتبر هذا الحدث خطوة جوهرية في مسار تطوير الرياضات الجامعية في الدولة، حيث يوفر منصة ممتازة للطلاب لاستعراض قدراتهم، ويحفز المؤسسات التعليمية الأخرى على الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وبرامج اللياقة البدنية لطلابها.