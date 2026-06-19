الثراء المفرط: قناع السعادة يخفي ألمًا نفسيًا

دراسة تكشف أن الثروات الكبيرة قد تتحول إلى مصدر للقلق والعزلة بدلاً من السعادة، وتسلط الضوء على الضغوط النفسية الفريدة التي يعاني منها الأثرياء.

في الوقت الذي يحتفل فيه إيلون ماسك بلقبه كأول تريليونير في العالم، تبرز دراسة جديدة أجراها باحثون في علم النفس الاقتصادي وتنشرها منصة مايند ست نيوز، لتكشف عن وجه مظلم للثروة الفائقة.

إذ تشير الدراسة إلى أن تجميع الثروات الهائلة لا يؤدي بالضرورة إلى سعادة دائمة، بل على العكس، قد يتحول إلى مصدر ضغط نفسي مزمن وعزلة اجتماعية. فبينما ينظر الكثيرون إلى الأثرياء على أنهم في قمة الرفاهية، تكشف المقابلات السريرية مع عينة من أصحاب الملايين والمليارديرات عن معاناة خفية تتعلق بالخوف الدائم من فقدان الثروة، وصعوبة بناء علاقات ثقة حقيقية، والشعور بالملل وفقدان المعنى.

هذه الظاهرة، التي يطلق عليها الباحثون متلازمة الضغط النفسي المرتبط بالثروة، تظهر بوضوح لدى أولئك الذين ورثوا ثروات ضخمة أو حققوها في سن مبكرة، حيث يجدون أنفسهم محاصرين في فقاعة اجتماعية تمنعهم من التفاعل الطبيعي مع المجتمع. وتضيف الدراسة أن تأثير الثروة على الصحة النفسية يعتمد بشكل كبير على سياق اكتسابها وكيفية إدارتها. فالأشخاص الذين يعملون بجد لتحقيق ثرواتهم يشعرون غالبًا بإنجاز يعزز تقدير الذات، لكنهم معرضون لخطر الإرهاق والقلق من المنافسة.

أما من يحصلون على ثروات مفاجئة، كالفائزين باليانصيب أو الورثة، فهم أكثر عرضة للاضطرابات النفسية بسبب عدم الاستعداد النفسي لإدارة المال. كما تشير الأدلة إلى أن الثراء يغير طريقة معالجة الدماغ للمكافآت، حيث يصبح المال أقل قدرة على إفراز الدوبامين المرتبط بالسعادة، مما يدفع الأغنياء إلى البحث عن تجارب أكثر تطرفًا لتحقيق نفس المستوى من المتعة. هذا التكيف السريع مع مستويات المعيشة المرتفعة يؤدي إلى ما يُعرف بالمتعة المتغيرة، حيث تزداد التوقعات باستمرار ولا يشعر الفرد بالرضا أبدًا.

وعلى المستوى الاجتماعي، ترتبط الثروات الضخمة بزيادة العزلة. فالأثرياء غالبًا ما يعيشون في أحياء منعزلة أو مجتمعات مغلقة، ويستخدمون خدمات خاصة مثل الأمن الشخصي والطيران الخاص، مما يقلل تفاعلهم مع العامة. كما أن الخوف من الاستغلال أو الاختطاف يجعلهم حذرين في علاقاتهم، وهو ما يعزز الشعور بالوحدة.

وقد أظهرت الدراسة أن معدلات الاكتئاب بين الأثرياء لا تختلف كثيرًا عن معدلاتها بين الفئات المتوسطة، لكنها غالبًا ما تكون غير معالجة بسبب الوصم الاجتماعي أو الاعتقاد بأن المال يجب أن يحل كل المشاكل. كما تسلط الدراسة الضوء على آثار التفاوت الاقتصادي على الصحة النفسية الجماعية، حيث يؤدي اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء إلى زيادة مشاعر الظلم والإحباط لدى الفئات الأقل حظًا، مما ينعكس سلبًا على التماسك الاجتماعي.

من جهة أخرى، يحذر الباحثون من التعميم، مؤكدين أن العلاقة بين المال والسعادة معقدة وغير خطية. فالمال ضروري لتأمين الاحتياجات الأساسية، وبعدها يبدأ تأثيره الإيجابي في التلاشي. ويعتمد الأمر على عوامل مثل الشخصية، والقيم، ونظام الدعم الاجتماعي. فبعض الأثرياء يستخدمون ثرواتهم في العمل الخيري أو الاستثمار في المشاريع ذات المعنى، مما يعزز شعورهم بالرضا.

لكن في النهاية، تظل الثروة مجرد أداة يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، والدروس المستفادة من تجارب الأثرياء تدعو إلى إعادة تقييم مفهوم النجاح وتحقيق التوازن بين المال والصحة النفسية





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الصحة النفسية الثروة القلق العزلة الاجتماعية الضغط النفسي

United States Latest News, United States Headlines