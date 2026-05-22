التكنولوجيا والوحدة في عالمنا المتحرّك

هذه المقالة تفضح مفارقة غريبة يعيشها عالمنا اليوم، حيث تبدو التكنولوجيا البشرية مرتفعة السرعة، بينما تنحني البشرية هي نفسها بعين يتراجع. في المقالة، يؤدي المشهد الذي يشاهده المؤلف في أحد المقاهي إلى إشعال هذه الظاهرة في ذهنه، ويشعر بالتساؤل حول مدى تحايل التكنولوجيا على احتياجات ودّ الإنسان من التواصل الحقيقي.

من هنا، من Cape Town، حيث تبدو الحياة أكثر هدوءاً واتساعاً، وجدت نفسي أفكر في مفارقة غريبة يعيشها عالمنا اليوم. فكل شيء من حولنا يتقدّم بسرعة مذهلة، إلا الإنسان من الداخل...

يبدو وكأنه يتراجع بصمت، في أحد المقاهي، لفتني مشهد بسيط جداً، لكنه بقى عالقاً في ذهني. كان هناك أشخاص يجلسون حول طاولة واحدة، لكن كل شخص منهم كان غارقاً في هاتفه، لا حديث حقيقياً، لا ضحكات عفوية، ولا حتى ذلك الشعور القديم الذي كان يجعل الجلسات مليئة بالحياة! الجميع حاضر جسدياً وغائب بطريقة ما. شعرت وقتها أننا - رغم كل هذا التقدّم - بدأنا نفقد شيئاً مهماً جداً دون أن ننتبه.

لا أحد يستطيع إنكار ما قدّمته التكنولوجيا لنا، فحياتنا أصبحت أسرع وأسهل، والمسافات اختصرت بشكل لم يكن أحد يتخيله قبل سنوات. فاليوم نستطيع أن نتحدث مع أي شخص في العالم خلال ثوانٍ، وأن ننجز أعمالاً كانت تحتاج أياماً صغيرة بضغطة زر واحدة! هذا التقدّم مذهل فعلاً، ولا يمكن التقليل منه. لكن السؤال الذي ظل يدور في ذهني؛ هل تقدّم الإنسان من الداخل بنفس السرعة التي تقدّمت بها التكنولوجيا من حوله؟

أشعر أحياناً بأننا أصبحنا نعرف كل شيء... إلا بعضنا! نتابع الأخبار والتفاصيل والصور بشكل يومي، لكننا لم نعد نلاحظ التعب الموجود في وجوه من حولنا. أصبح الإنسان مشغولاً طوال الوقت، لكنه أقل قرباً، وأقل إصغاءً، وأقل قدرة على منح الاهتمام الحقيقي





