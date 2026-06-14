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التعرض المبكر للفثالات قد يولد اضطرابات قلق سلوكية في مرحلة البلوغ

صحة News

التعرض المبكر للفثالات قد يولد اضطرابات قلق سلوكية في مرحلة البلوغ
فثالاتقلقسلوكيات
📆14/06/2026 1:14 PM
📰alkhaleej
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دراسة استعادت الروابط بين الفثالات البلاستيكية وتأثيرها على السلوك البشري، وأظهرت إمكانية عكس الأضرار باستخدام GABA أو التستوستيرون.

أظهرت دراسة طبية حديثة قدمت في مؤتمر الجمعية الأمريكية للغدد الصماء في شيكاغو أن التعرض للملدنات البلاستيكية المعروفة باسم ال فثالات خلال الفترات الحساسة من النمو قد يترك أثراً سلبياً على السلوك ويزيد من مخاوف ال قلق عند مرحلة البلوغ.

وقد قام باحثون من كلية الطب بجامعة بوينس آيرس في الأرجنتين بإجراء تجارب على فئران الحمل وأجنعتها لتحديد مدى تأثير الفثالات التي تُضاف إلى النظام الغذائي للإناث الحوامل حتى وقت الفطام. أظهرت النتائج أن الفئران التي تعرضت لهذه المادة خلال فترة ما قبل الولادة وفترة الرضاعة طورت نمط سلوكي مميز يتمثل في تقليل الوقت المستغرق في استكشاف المنطقة المفتوحة داخل متاهة مرتفعة، والاعتماد على الانعزال والتجمد لفترات طويلة، مما يعكس حالة من القلق الشديد والخوف المستمر.

وقد تم رصد هذه السلوكيات عند الذكور البالغين بعد سبعين يوماً من الولادة، مما يدل على أن التأثير يمتد طوال الحياة

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