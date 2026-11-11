التصنيف الائتماني لمطوري دبي يظهر سيولة استثنائية لدعم سوق العقارات حتى 2027

أفادت ستاندرد أند بورز بوجود مراكز سيولة قوية ومحافظ إيرادية واسعة لدى كبار المطورين العقاريين في دبي، ما يضمن استمرارية مشاريعهم وملاءمة السوق حتى عام 2027.

أعلنت ستاندرد أند بورز غلوبال فاليشنس في تقرير صدر اليوم أن كبار المطورين العقاريين في دبي يملكون مراكز سيولة استثنائية ومحافظ إيرادات سكنية متراكمة، ما يتيح لهم التعامل مع تقلبات السوق المتوقعة حتى عام 2027.

مؤشرات السيولة والإيرادات المتراكمة

اشتمل التقييم على أربع مجموعات رئيسية، بواقع إجمالي الأرصدة النقدية والاستثمارات السائلة عند 24.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2026. كان إجمالي الأرصدة في حسابات الضمان حوالي 20.2 مليار دولار، في حين بلغ النقد المباشر والاستثمارات السائلة 4.4 مليار دولار.

Also read تيدي رينر يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا 2027 خلفا لماكرون

تصدرت إيذامه العقارية هذه الأرصدة، حيث حصدت 14 مليار دولار، منها 12 مليار دولار في حسابات الضمان ومليونين دولار نقداً. تلتها داماك العقارية بإجمالي 7.6 مليار دولار، ثم بي إن سي للاستثمارات بـ1.6 مليار دولار وأمنيات القابضة بـ1.4 مليار دولار.

صنفت ستاندرد أند بورز سيولة إعمار العقارية كـ"استثنائي"، وداماك كـ"قوي"، بينما اعتبرت بي إن سي والاستثمارات وأمنيات القابضة كافية. كما حددت مدى تغطية الإيرادات المتراكمة للربع الأول من 2026، حيث توفر أمنيات القابضة فترة تغطية وصلت إلى ست سنوات، فيما تلتها إيذامه بنحو 3.8 سنوات، وحسب بنديب أكثر من 3 سنوات.

Advertisement

تصنيفات الائتمان ووجهات النظر المستقبلية

أبقى التصنيف الائتماني لإعمار العقارية عند BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما سجلت داماك العقارية تصنيف BB+ مع نظرة مستقرة، في حين تقلصت نظرة الائتمان في بي إن سي والاستثمارات إلى BB مع نظرة سلبية، وأمنيات القابضة فقدت إلى BB- مع نظرة سلبية كذلك.

أشارت الوكالة إلى أن قوة التدفقات النقدية تسمح للمطورين بمستوى مرن في توزيع الأرباح والإنفاق الرأسمالي، مع إمكانية تعزيز الاستثمار في مشاريع جديدة مع الحفاظ على سيولة متممة.

آفاق السوق السكني في دبي حتى 2028

توقع التقرير ارتفاع المخزون السكني في دبي بنسبة 20٪ خلال عامي 2027 و2028، مع دخول معروض جديد كبير إلى السوق، خاصة في قطاع الشقق السكنية. وتعتمد هذه النقطة على بيانات أبحاث شركة جيل إل إل بالهدف من نمو المخزون بنسبة 65٪ بين 2019 و2028.

يأتي ذلك في ظل توقعات تصحيح حجم المعاملات والأسعار في عام 2027 نتيجة زيادة المعروض في ظل ما تزال التحديات الإقليمية قائمة. وتبرز الوكالة أن سيولة المطورين الكبيرة، إلى جانب محافظ الإيرادات المتراكمة، تشكل دعمًا أساسيًا لقدرتهم على التعامل مع دورة السوق المستقبلية دون تعطيل تنفيذ مشاريعهم أو خصم الالتزامات الاستثمارية."}}