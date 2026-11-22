يحلل المقال ظاهرة التخريب في مدن أوروبية مثل ألمانيا وسويسرا وبلجيكا، ويميز بين الاحتجاج السلمي والعنف الذي رافق احتجاجات الطلاب في فرنسا.

يتساءل مقال رأي تحليلي عن الدوافع وراء أعمال التخريب التي تشهدها بعض المدن الأوروبية، ومن بينها ألمانيا وسويسرا وبلجيكا، وما تسببه من تعطيل للبنى التحتية والخدمات والمصالح اليومية للناس. ويرى الكاتب أن هذه الدول كانت لعقود نماذج للاستقرار والنظام والنظافة وقوة الاقتصاد والمستوى المعيشي المرتفع، قبل أن تنتقل إليها أساليب الاعتراض والفوضى التي عرفتها بعض الدول العربية فيما سُمي ب الربيع العربي.

ويشير النص إلى أن العنف الذي تابعه الكاتب اختلط باعتصامات ومظاهرات الطلاب في فرنسا، إذ استهدف أصحابه الممتلكات والمحلات وبعض مقرات الحكومة، ما أدى إلى تخريب الكثير من المصالح. ويطرح المقال سؤالاً مركزياً: كيف تتحول مجتمعات تقوم على سيادة القانون وقوة المؤسسات والدستور إلى ساحات فوضى يتعطل فيها المنطق ومصالح المجتمع؟

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التمييز بين الاحتجاج السلمي والعصيان المدني

يميز المقال بين ثلاثة مستويات مختلفة من التحرك الاجتماعي، يعتبر الكاتب أن الخلط بينها هو سبب رئيسي للالتباس في التعامل مع ظاهرة العنف في الشوارع الأوروبية. المستوى الأول هو الاحتجاج السلمي الذي تقره الدساتير الغربية بوصفه حقاً مكفولاً لكل مواطن.

المستوى الثاني هو العصيان المدني، ويتعمد أصحابه تعطيل بعض المصالح بهدف الضغط للحصول على مطالب محددة، مثل تقليل ساعات العمل وزيادة المرتبات، أو تعديل قوانين الضمان الاجتماعي. ويصف النص هذا النوع من التحرك بأنه يقوم على الضغط المنظم، وإن كان يترك أثراً واضحاً على حياة الناس.

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أما المستوى الثالث فهو العنف التخريبي، الذي يختلف جذرياً عن الاحتجاج والعصيان لأنه يستهدف الممتلكات والمحلات والمقرات الحكومية. وقد ظهر هذا النوع في الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، حيث اختلط بالاعتصامات والمظاهرات، فأدى إلى تخريب كثير من المصالح العامة والخاصة.

تفسيرات المحللين لاختيار الشارع الأوروبي للفوضى

يرى المحللون العقلانيون، بحسب ما ينقله المقال، أن غضب الإنسان يفقده القدرة على التعقل حين تتعرض حياته أو رزقه أو معيشته للمساس أو الإخلال. وهذا التفسير يفسر جزءاً من الظاهرة، لكنه لا يكفي وحده لتبرير ما يجري من سرقة واعتداء على الأرواح والممتلكات.

ويتساءل الكاتب عن السبب الذي دفع المواطن الأوروبي إلى اختيار الشارع رغم أن لديه قنوات تعبير متعددة، مثل الاحتجاج السلمي والتمثيل السياسي والتفاوض مع المؤسسات. ويعتبر المقال أن هذا السؤال هو جوهر الإشكال، لأن الإجابة لا تغيّر من طبيعة الأفعال التخريبية ولا تمنحها أي شرعية.

ويؤكد الكاتب في المقابل أن المعرفة بأسباب الظاهرة لدى السياسيين والمحللين وصناع القرار الأمنيين لا تكفي لإقناع الرجل العادي، فالمعرفة وحدها، كما يقول النص بالمعنى غير المباشر، لا تجعل الأمر مقبولاً أو مبرراً. ولا يوجد ما يبرر التخريب أو السرقة أو الاعتداء على الممتلكات العامة في أي ظرف.

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أثر التخريب على حياة المواطنين في أوروبا

يوضح المقال أن الضرر الأكبر يقع على المواطن العادي، إذ تتحول حياته اليومية إلى رهينة صراعات سياسية واختلالات اجتماعية لا يملك أحد القدرة على إيقافها أو السيطرة عليها. ويتضرر بذلك المتجر والمؤسسة والخدمة العامة، إضافة إلى الشخص الذي يعتمد على هذه الخدمات في عمله ومعيشته.

ويلفت النص إلى أن تعطيل المصالح لا يقتصر على الممتلكات المادية، بل يمتد إلى الثقة بالمؤسسات والنظام العام، وهو ما يجعل الأمن الاجتماعي موضع تساؤل. وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها تنقل الخلاف السياسي من طاولة الحوار إلى الشارع، وتحول المدن التي كانت رمزاً للنظام إلى مسارح للفوضى.

ولم يتضمن المقال تواريخ محددة أو جداول زمنية لإنهاء هذه الأحداث أو إجراءات رسمية معلنة للتعامل معها، واكتفى بطرح التساؤلات حول أسبابها وتمييزها عن الحقوق المكفولة في الدساتير. ويبقى السؤال المطروح مفتوحاً حول كيفية منع انتقال الاحتجاج إلى تخريب يضر بالجميع.