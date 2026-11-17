كشف التحقيق الأمريكي في ميجا سبيد عن تداخل المصالح بين شركات التقنية والبيضاء، وسط جدل حول تأثير العلاقات الشخصية على سياسات الصادرات الأمريكية تجاه الصين.

كشفت وثائق وإعلانات صدرت في منتصف نوفمبر 2026 عن تعقيد العلاقات بين القطاع التقني الأمريكي والدوائر السياسية الحاكمة، حيث اتضح أن التحقيقات الجنائية في شركة ميجا سبيد السنغافورية بدأت فعلياً في عام 2024، قبل سنوات من انتشار فضائح العلاقات الشخصية التي أثارت جدلاً واسعاً حول مؤسس شركة إنفيديا . يأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية توتراً متزايداً بشأن صادرات أشباه الموصلات المتطورة، مما يبرز مخاوف من أن تكون الاعتبارات التجارية والمصالح السياسية تتداخل بشكل يؤثر على الحياد في فرض القيود على الشركات المرتبطة بـ الصين .

توقيت التحقيق والقرارات الرسمية

أعلنت وزارتا التجارة والعدل الأمريكيتان، في بيان رسمي صدر يوم 16 نوفمبر 2026، أن السلطات بدأت فحص أنشطة شركة ميجا سبيد في عام 2024، وذلك بعد رصد مؤشرات تشير إلى محاولة تحويل رقاقات حاسوبية حساسة إلى جهات غير مصرح لها. وقد سبقت هذه الخطوة الرسمية قرارات اتخذتها وزارة التجارة في مايو 2025، عندما طلبت من شركة إنفيديا تسليم سجلات المبيعات المباشرة وغير المباشرة للشركة السنغافورية.

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بعد تلقي الوثائق، قامت إنفيديا في يونيو 2025 بإدراج ميجا سبيد على قائمة منع البيع، وهو ما سبق فحصاً ميدانياً لأجهزة الشركة في سنغافورة يوم 24 يونيو 2025، حضرته حينها الرئيسة التنفيذية لأليس هوانغ. وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له يوم 16 نوفمبر إلى أن تأخير وزير التجارة هاوارد لوتنيك في فرض قيود قد يكون ناتجاً عن رغبة في تجنب أزمة دبلوماسية مع بكين، مؤكداً وجود خلافات إدارية حول طريقة إدارة العلاقة التجارية مع الصين.

المواقف الرسمية والتدخلات الحكومية

كشفت معلومات من مسؤولين داخل الإدارة الأمريكية، ونقلت وكالة "رويترز" أن أربع جهات حكومية هي وزارة الخزانة، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، أيدت إدراج ميجا سبيد على قوائم القيود، بينما عارضت وزارة التجارة هذا الإجراء. وفي المقابل، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة، أن هناك تبايناً في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع التهديدات المحتملة عبر الشركات الوسيطة.

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من جانبها، نفت ميجا سبيد أي مخالفات، مشيرة إلى أن أليس هوانغ غادرت الشركة في أغسطس 2025 وأن أنشطتها كانت قانونية. وأكدت وزارة الداخلية السنغافورية في 12 نوفمبر أن الشرطة لم تجد أدلة على تورط أليس هوانغ في مخالفات الشحن، لكنها وجهت لها تحذيراً رسمياً بسبب تقديم معلومات غير دقيقة، ومنعتها من دخول البلاد لفترة محددة. كما نفت بكين والاتصالات الاستخباراتية الأمريكية المباشرة أي تورط رسمي في أنشطة تجسسية تتعلق بالعلاقات الشخصية.

الآثار المالية والشبكات التجارية المعقدة

تظهر البيانات المالية السنوية لـ إنفيديا عن السنة المالية 2025 أن الشركة حققت إيرادات قدرها 23 ملياراً و684 مليون دولار على عناوين فوترة لعملاء في سنغافورة، مقارنة بـ 2 ملياراً و288 مليون دولار في السنة المالية 2023. ومع ذلك، أكدت الشركة أن الشحنات الفعلية التي دخلت سنغافورة لم تمثل سوى أقل من 2% من إجمالي إيراداتها العالمية، مما يدل على استخدام الدولة كوسيط محاسبي وليس مركزاً لتجميع الشحنات النهائية.

في سياق أوسع، كشف تحقيق نشرته قناة "جيمرز نيكسس" في 13 نوفمبر عن وجود معالجات من عائلة "جيتسون" التابعة لـ إنفيديا داخل طائرات استطلاع روسية، بالإضافة إلى مراسلات تجارية بشأن محاولات شراء رقاقات من طرازي H100 وH200 لصالح عملاء روس عبر مورد صيني. وتكشف هذه الوقائع مدى تعقيد شبكات التوريد التي تنتقل فيها التقنيات المتطورة عبر وسطاء متعددين، مما يعزز الحاجة إلى مراجعة دقيقة لسياسات التحكم في الصادرات لضمان عدم وصول التقنيات الحساسة إلى استخدامات عسكرية أو جهات محظورة.