التشجيع: هل أصبح رياضة؟

التشجيع، الذي يبدو غريباً في مخيلة البعض، أصبح واقعاً في الرياضة الأمريكية وفي كثير من بلدان العالم. يعتبر اليوم مجالاً تهيمن عليه الفتيات والنساء بشكل رئيسي، ولكن بدأ مع طلاب الجامعات الذكور. يهيمن التشجيع بشكل كبير على الملاعب والمنافسات، ويتميز بوجود فرق تشجيع مختلطة، حيث يلعب الذكور دوراً أساسياً في رفع ورمي والتقاط الزميلات. يعتبر التشجيع رياضة عالية المخاطر، حيث يسجل معدلات إصابة مرتفعة. ومع ذلك، يُعتبر اليوم مجالاً تهيمن عليه الفتيات والنساء بشكل رئيسي، ولكن بدأ مع طلاب الجامعات الذكور. يهيمن التشجيع بشكل كبير على الملاعب والمنافسات، ويتميز بوجود فرق تشجيع مختلطة، حيث يلعب الذكور دوراً أساسياً في رفع ورمي والتقاط الزميلات.

قد يبدو السؤال غريباً في مخيلة البعض، ولكنه أصبح واقعاً في ال رياضة الأمريكية وفي كثير من بلدان العالم، حيث صار التشجيع رياضة ، بل ووظيفة! ربما يكون التشجيع قديمًا قِدم الأحداث الرياضية نفسها، حيث تعود جذوره إلى الألعاب الأولمبية الأولى في أولمبيا باليونان القديمة، و إلى مدرجات الكولوسيوم في روما القديمة.

ومع ذلك، برز التشجيع بشكل خاص مع تطور الرياضات المنظمة في ستينيات القرن التاسع عشر في كل من بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. ووفقاً لتقرير صحيفة بريتانيكا، ففي البداية، كانت هتافات المشجعين غير منظمة وتصدر بعفوية من الجماهير. على الرغم من أن التشجيع في الولايات المتحدة وكثير من دول العالم، يُعتبر اليوم مجالاً تهيمن عليه الفتيات والنساء بشكل رئيسي، إلا أنه بدأ مع طلاب الجامعات الذكور.

في الواقع، كان كل من الرؤساء الأمريكيين فرانكلين روزفلت، ودوايت أيزنهاور، ورونالد ريغان، وجورج دبليو بوش مشجعين خلال فترة دراستهم. أولى الهتافات المنظمة في الولايات المتحدة سُمعت في الأحداث الرياضية لجامعات النخبة (IVY LEAGUE) في ستينيات القرن التاسع عشر، وتطور





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