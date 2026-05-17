التاجر الإماراتي الصغير يحقق نجاحاً في عالم ريادة الأعمال

نجح التاجر الإماراتي الصغير، غيث الرميثي (10 سنوات)، في تحويل شغفه طفولي عفوي إلى مشروع تجاري واعد. انطلق من فكرة بسيطة لابتكار إكسسوارات زينة وحقائب وعدد من المنتجات المتنوعة، مثل سلاسل المفاتيح وحافظات الهواتف، وغيرها من المنتجات التي نالت إعجاب المستهلكين.

ودفعته لدخول سوق ريادة الأعمال بثقة وثبات لتحقيق أرباح لافتة، بلغت في بدايتها 50 ألف درهم، خلال مشاركته في أحد المعارض المحلية البارزة. وبحكم عدم وجود أي حسابات رسمية أو ترويج على وسائل التواصل الاجتماعي، دخل تجربة ريادة الأعمال من خلال العمل المؤقت، حيث كان يبيع ملصقاته خلال فترة الصيف، فيما كان زبائنه يقتصرون على الأهل والأصدقاء. وقد غيرت الفكرة في عام 2023، لتصبح علامة تجارية باسم The Gee Club.

وقد وسع نشاطه في تصميم ملصقات تناسب الحقائب، وأغطية الهواتف المحمولة، وميداليات تحتوي على فتحات للتعليق. وقد حقق حضوراً قوياً في معارض نوعية، مثل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومهرجان الحصن، ومعرض «مربد»، ومهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال





