التrence الصحة العالمية تصل الكونغو الديمقراطية وتعد بالسيطرة على تفشي إيبولا

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة ميدانية تهدف إلى دعم جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا، مؤكداً أن السيطرة على الوباء 'لا تزال ممكنة'، ومتعهداً ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الاستجابة الصحية. ومن المقرر أن يزور غيبريسوس إقليم إيتوري، بؤرة التفشي الحالي، حيث أكد أن المنظمة لا تدعم فرض قيود على السفر لكونها 'لا تساعد كثيراً' في احتواء المرض. وتشير الأرقام إلى تسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة ومشتبه بيها، بما في ذلك 10 وفيات مؤكدة و223 وفاة مشتبه بها منذ بدء التفشي في 15 مايو، مع تحذيرات من أن الانتشار الفعلي قد يكون أوسع بسبب تأخر الاكتشاف. ويذكر أن هذا هو التفشي السابع عشر للإيبولا في الكونغو، التي لا يتوفر لها حالياً لقاح أو علاج معتمد للسلالة المسؤولة 'بونديبوجيو'.

وصل المدير العام ل منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، متعهداً ببذل كل الجهود الممكنة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا ، ومؤكداً أن السيطرة على الوباء 'لا تزال ممكنة'.

ووصل غيبريسوس إلى العاصمة كينشاسا مساء الخميس، على أن يتوجه الجمعة إلى إقليم إيتوري في شمال شرقي البلاد، حيث يتركز التفشي الحالي للفيروس، وفقاً لما أوردته صحيفة 'الغارديان'. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: 'يمكن إيقاف هذا الأمر'، مضيفاً أن المنظمة لا تؤيد فرض قيود على السفر لمواجهة التفشي، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات 'لا تساعد كثيراً' في احتواء المرض.

وكان غيبريسوس قد أكد في تصريحات سابقة: 'معاً سنتغلب على هذا التفشي'، متعهداً ببذل 'كل ما في وسعه' لدعم جهود الاستجابة الصحية. ووفق أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية حتى 24 مايو الجاري، تم تسجيل 10 وفيات مؤكدة و223 وفاة مشتبه بها مرتبطة بالإيبولا منذ إعلان التفشي في 15 مايو، من أصل أكثر من ألف إصابة مؤكدة ومشتبه بها. وحذرت المنظمة من أن الانتشار الفعلي للفيروس قد يكون أوسع بكثير، مرجحة أن يكون المرض قد انتشر لفترة قبل اكتشافه رسمياً.

ويُعد هذا التفشي السابع عشر لفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، والتي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة. ولا يتوفر حتى الآن لقاح أو علاج معتمد لسلالة 'بونديبوجيو' من الإيبولا، وهي السلالة المسؤولة عن التفشي الحالي





