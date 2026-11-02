البيئة تضبط 30 تمساحا صغيرة في قطار أسوان-الإسكندرية

داهمت سلطات الحماية البرية قطاراً قادمًا من أسوان واكتشفت 30 تمساحًا صغيرًا في حقيبة فني تكييف، لتسليمهم لمحمية وادي الأسيوطي وإعادة تأهيلهم.

كشفت أجهزة الرقابة البيئية المصرية عن عملية نقل غير مشروعة للحيوانات البرية، عندما تم ضبط ثلاثين تمساحًا صغيرًا داخل عربة قطار متجهة من أسوان إلى الإسكندرية. تم العثور على هذه التماسيح وهي تتراوح أطوالها بين عشرين و二十五 سنتيمترًا داخل حاوية زرقاء كبيرة كانت موضوعة بحوزة فني تكييف في محطة السكك الحديدية بأسيوط.

تفاصيل عملية الضبط والنقل غير المشروع

أوضح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن إدارة محمية وادي الأسيوطي تلقت إخطارًا فوريًا باكتشاف التماسيح داخل حقيبة حافظة بحوزة الفني المخالف. وقد جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة من الجهات المختصة فورًا لضمان توثيق الأدلة والاحتفاظ بحقوق الحيوان البري.

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تهدف العملية إلى نقل التماسيح المضبوطة إلى محمية وادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، حيث ستخضع لفحوصات طبية دقيقة. يهدف المختصون إلى تقييم حالتها الصحية والتأكد من سلامتها وقدرتها على التكيف مع البيئة الطبيعية قبل اتخاذ أي إجراء نهائي بشأن مصيرها.

الموقف الرسمي وخطط إعادة التأهيل

أكد الدكتور شريف عبد الرحيم أن الخطط المستقبلية تشمل إعادة إطلاق التماسيح في موطنها الطبيعي ببحيرة ناصر في محافظة أسوان. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان بقاء الأنواع المهددة بالخطر في بيئاتها الأصلية.

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وأشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة التعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة. وأوضحت الوزيرة أن مثل هذه الاستجابات السريعة تضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية واستدامة النظم البيئية في مصر ضد الممارسات غير المشروعة.

جهود مشتركة لحماية الحياة البرية

شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لحماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي في مصر. وجّهت وزيرة البيئة جميع الجهات المعنية بالتصدي الصارم للممارسات التي تهدد الكائنات البرية أو تستغلها لغايات غير قانونية.

يأتي هذا الخبر بالتوازي مع متابعة الأحداث المحلية والدولية، حيث تستعد بلدية طرابزون لإطلاق اسم النجم محمد صلاح على الشارع المؤدي لمنزله، مما يعكس الاهتمام الكبير بالشخصيات الرياضية وتأثيرها المجتمعي والعالمي في الوقت الحالي.