وفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرج، يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال 2024، بما في ذلك رفع محتمل في سبتمبر، في مسعى لمكافحة التضخم وإيصاله إلى هدف 2%، بينما تتحفظ بنوك مركزية أخرى مثل الفيدرالي الأمريكي.

يتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو مرتين خلال العام الحالي 2024، قبل أن يستمر في تثبيته لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.

وفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرج للأنباء في الفترة من 29 مايو إلى 3 يونيو، فإن الخبراء متف压倒rea بشكل شبه unanimous على أن البنك المركزي الأوروبي سيقرر رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع المقبل. كما يرى معظم هؤلاء المحللين أن البنك سيقرر زيادة أخرى قبل نهاية العام، مما يرفع سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع إلى 2.5%.

بينما يتوقع البعض زيادة ثانية في أسعار الفائدة، فإن الغالبية العظمي ترجح أن تكون هذه الزيادة في سبتمبر وليس في يوليو. وإذا ما تمت الزيادة في سبتمبر، فستتزامن مع إعلان البنك لتوقعات الخبراء بشأن النمو والتضخم، وهي ممارسة معتادة تتوج اجتماعاته المنعقدة كل ثلاثة أشهر.

بالتزامن مع ذلك، تشير نتائج مسح بلومبرج إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتبنى موقفاً أكثر تشدداً مقارنة ببعض البنوك المركزية الرئيسية في مجموعة السبع، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يفضل التريث لتقييم تداعيات صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن تصعيد الحرب في الشرق الأوسط. قال دانيال هارتمان، كبير الاقتصاديين في شركة بانتليون لإدارة الأصول، إن البنك المركزي الأوروبي يريد إرسال إشارة واضحة بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار ارتفاع التضخم، وأنه جاد في جعل التضخم عند هدفه البالغ 2%، ولن يقبل باستمراره فوق هذا المستوى لفترات مطولة.

في المقابل، يتوقع معظم المحللين الذين شملهم المسح أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2027، مت壕عين بأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي سيتلاشى مع مرور الوقت. بعد أن ثبت البنك أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، ألمح المسؤولون إلى احتمال رفعها للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023، وذلك وسط مخاوف من أن يفاقم الصراع المستمر خطر ارتفاع التضخم لفترة أطول.

وفي الوقت الذي يلتزم فيه معظم صانعي السياسات بالصمت regarding مسار السياسة النقدية بعد اجتماع يونيو، قال جيديميناس سيمكوس، محافظ البنك المركزي الليتواني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن رفعاً ثانياً في أسعار الفائدة أصبح "مرجحاً أكثر من أي وقت مضى"





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البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التضخم منطقة اليورو السياسة النقدية

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