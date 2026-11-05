البنك العربي سويسرا يبدأ عملياته في أبوظبي العالمي للأصول الرقمية

البنك العربي سويسرا يبدأ عملياته في أبوظبي العالمي، ويهدف لتقديم استشارات للأصول الرقمية للمؤسسات والأفراد ذوي الدخل المرتفع في الإمارات.

أعلن البنك العربي سويسرا الشرق الأوسط عن بدء عملياته رسمياً في أبوظبي العالمي ، مما يمثل خطوة استراتيجية في توسع المجموعة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حصل البنك على التصريح اللازم من سلطة تنظيم الخدمات المالية لمزاولة الأنشطة المصرفية والاستشارية في هذا المركز المالي الدولي الرائد.

تفاصيل الإطلاق والخدمات الرقمية

يهدف البنك العربي سويسرا الشرق الأوسط إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتركز هذه الخدمات على مساعدة العملاء في الوصول إلى الأصول الرقمية وحفظها وإدارتها ونقلها للأجيال القادمة، وذلك في إطار الأنظمة التنظيمية المعتمدة في أبوظبي العالمي.

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يعتمد البنك على خبرات المجموعة الواسعة في مجال الأصول الرقمية لتوفير حلول شاملة تشمل التحصيص والإقراض والتخطيط لتوريث الأصول. وقد تم إطلاق منصة "ديجيتال إكسبلورر" التي تتيح للعملاء مراقبة أصولهم ومتابعة تحركات السوق من خلال واجهة موحدة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية الرقمية.

قيادة تنفيذية وخبرات دولية

تم تعيين فاليري نويل كرئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا الشرق الأوسط، حيث تستفيد من خبرة دولية تزيد عن ثلاثين عاماً في الأسواق المالية وإدارة الثروات. عملت نويل في مناصب قيادية لدى بنك إتش إس بي سي للخدمات المصرفية الخاصة، وقادت عمليات التداول في مجموعة سيز، مما يؤهلها لقيادة النمو في هذا السوق المتطور.

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وتنطلق مسيرة نويل المهنية من جنيف، حيث شغلت مناصب عليا أشرفت من خلالها على فئات متعددة من الأصول وقيادة تحديث البنية التحتية للتداول. ومن المتوقع أن تساهم خبرتها في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في المنطقة، وإرساء أسس قوية لنجاح العمليات الجديدة للبنك.

التوسع والنمو في القطاع المالي

يعتبر هذا الإطلاق متابعة لفتح البنك لمكتب في مركز دبي المالي العالمي في يونيو 2026، والذي يقوده سمير عطالله ويركز على إدارة الثروات. وبداية الخدمات الاستشارية من أبوظبي العالمي، أصبح البنك قادراً على تلبية احتياجات العملاء في إدارة الأصول التقليدية والرقمية عبر شركتيه في الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة عقب نمو كبير شهدته المجموعة، حيث ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها إلى ما يقارب 25 مليار دولار أمريكي. وشمل النمو استحواذ البنك على بنك غونيه السويسري في عام 2022، وهو بنك عريق تأسس عام 1845 متخصص في الخدمات المصرفية الخاصة.

رؤى قيادية حول مستقبل الأصول الرقمية

وصف راني جبان، نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي سويسرا، الإطلاق خطوة مهمة في استراتيجية النمو وتوسيع الحضور في دولة الإمارات. وأكد أن العاصمة رسخت مكانتها كمركز ريادة في الابتكار التقني والأصول الرقمية، مع التطلع لتقديم استشارات موثوقة تستند إلى إطار تنظيمي متكامل.

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من جانبه، هنأ أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، البنك على الإطلاق، مشيراً إلى أن الخطوة تعكس إقبال المؤسسات الدولية على الإمارة للتوسع في القطاعات المتخصصة. وأكد أن بيئة أبوظبي تجمع بين الخبرات الدولية والأطر التنظيمية المتطورة لدعم نمو المؤسسات المالية.