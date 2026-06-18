البنك المركزي البريطاني يثني على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 % بعد تراجع ضغوط التضخم على الاقتصاد البريطاني. وتقول الإحصائيات إن التضخم لم يرتفع كما كان متوقعاً في مايو الماضي، بل استقر عند 2.8 %. ورغم ذلك، فإن المعدل لا يزال أعلى من هدف البنك الذي يبلغ 2 %. وقد عزز ذلك الآمال في أن يكون الضغط التصاعدي على الأسعار أقل مما كان متوقعاً. ويعتقد الخبراء أن صناع السياسة النقدية سوف يحجمون عن رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فقط إذا استمر التراجع في أسعار الطاقة.

البنك المركزي البريطاني يثني على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 % بعد تراجع ضغوط ال تضخم على الاقتصاد البريطاني. وتقول الإحصائيات إن ال تضخم لم يرتفع كما كان متوقعاً في مايو الماضي، بل استقر عند 2.8 %.

ورغم ذلك، فإن المعدل لا يزال أعلى من هدف البنك الذي يبلغ 2 %. وقد عزز ذلك الآمال في أن يكون الضغط التصاعدي على الأسعار أقل مما كان متوقعاً. ويعتقد الخبراء أن صناع السياسة النقدية سوف يحجمون عن رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فقط إذا استمر التراجع في أسعار الطاقة. وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، إن خفض أسعار النفط الأخير كان «مشجعاً».

وأضاف: «مهما حدث في المستقبل فإن أسعار الطاقة المرتفعة خلال الأشهر الأربعة الماضية تعني وجود ضغوط تضخمية في طور التكوين بالفعل. ويتمثل دور البنك في ضمان عدم تحول ذلك إلى تضخم مستمر، يتجاوز هدفنا، الذي تبلغ نسبته 2 %»





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