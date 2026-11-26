تحليل لواقع رياضة البولو في الإمارات التي حسمت جدل كونها للأثرياء فقط، مع توسع قاعدة الممارسين عبر الأكاديميات المتخصصة في دبي وأبوظبي وغياب شرط امتلاك الخيول.

اختبرت رياضة البولو في الإمارات العربية المتحدة تحولاً جذرياً يهدم الصورة النمطية القديمة التي كانت تحصر ممارستها في رفاهية الأثرياء فقط. وعلى الرغم من التكاليف المرتفعة المرتبطة بطبيعة اللعبة والفروسية، فإن الخبرات والمؤشرات الحديثة تشير إلى أن أبواب اللعبة باتت مفتوحة أمام فئات واسعة من المجتمع، بفضل البنية التحتية المتطورة ووجود أكاديميات متخصصة. وقد طرح هذا التساؤل الجوهري حول مدى إتاحة اللعبة للجميع على نخبة من رموز هذا المجال للتثبت من حقيقته.

طبيعة التكاليف ومقارنة سباقات الخيول

اعترف سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد البولو، بصراحة بأن اللعبة تتطلب إنفاقاً مالياً مرتفعاً، نظراً لطبيعتها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخيول ومهارات الفروسية، لكنه أوضح أن هذه التكاليف تقل بكثير عن تلك الخاصة بسباقات السرعة أوقفز الحواجز، حيث قد تصل قيمة خيول السباقات إلى أضعاف مضاعفة مقارنة بخيول البولو. وأوضح بن دري أن طبيعة المنافسات في البولو تفرض وجود عدة خيول لكل لاعب، على عكس سباقات السرعة التي تعتمد على خيل واحد، مما يرفع متطلبات المشاركة وتكاليفها الإجمالية.

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البنية التحتية الإماراتية ودور الأكاديميات

أكد يوسف بن دسمال، مدير البولو وإنتاج الخيول بنادي غنتوت، أن الرياضة ليست حكراً على الأثرياء، مشيراً إلى أن الوصف ينطبق بشكل أكبر على ملاك الخيول والملاعب، بينما الوضع يختلف تماماً بالنسبة للاعب الراغب في الممارسة. وبين أن فرص تعلم اللعبة أصبحت متاحة بصورة أكبر، خصوصاً مع انتشار الأكاديميات المتخصصة في الإمارات التي تستقبل الراغبين في التسجيل، وتوفر لهم فرصة التعرف إلى أساسيات البولو وتطوير مهاراتهم. وأشار بن دسمال إلى أن الإقبال المتزايد على اللعبة وانتشارها، يمثلان دليلاً قوياً على تجاوز الصورة التقليدية المرتبطة بها، لافتاً إلى أن الإمارات تضم حالياً نحو 12 فريقاً.

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تطور اللعبة وتاريخها في دبي

أشاد سعيد بن دري بالتطور الذي شهدته اللعبة في دولة الإمارات، مؤكداً أن البولو بدأ في الدولة عام 1975 من دبي، برؤية مستقبلية ثاقبة أسهمت في وضع أساس متين لمسيرتها. وأضاف أن البولو الإماراتي يحتل المركز الأول على مستوى القارة الآسيوية، ويتصدر عالمياً من حيث البنية التحتية، مستنداً إلى ما تمتلكه الدولة من منشآت وملاعب متطورة. وأشار إلى أنه مارس اللعبة في العديد من دول العالم، لكنه لم يشاهد ملاعب تضاهي في مستواها ملاعب الحبتور وغنتوت، معتبراً أن المنشآت التي تحتضنها الإمارات تعكس حجم الاهتمام والتطور الذي وصلت إليه اللعبة.

تغيير الواقع وفتح الأبواب للجديد

بدوره، اعتبر فهد القبيسي، لاعب البولو، أن الاتهام الموجه إلى اللعبة بأنها رياضة الأثرياء صحيح إلى حد كبير عند النظر إلى تاريخها، لكنه لم يعد يعكس واقعها الحالي. وبين أن فرص ممارستها أصبحت متاحة أمام مختلف الفئات، بفضل انتشار الأكاديميات المتخصصة في أبوظبي ودبي، التي تستقبل الأطفال والكبار، وتمنحهم فرصة تعلم اللعبة والانضمام إلى تدريباتها، دون الحاجة إلى امتلاك خيول أو إمكانات مالية كبيرة. وأكد بن دري أن الارتباط التاريخي بالملوك والأمراء لم يكن سوى نتيجة للمقدرات المالية اللازمة آنذاك، لكنه لا يعني اقتصار الممارسة حالياً على ملاك الخيول، إذ يمكن للراغبين استئجار الخيول والتدرب عبر الأكاديميات المتخصصة.