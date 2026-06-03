البنك الأوروبي يخفض توقعات النمو للأسواق النامية إلى 3.1% بسبب صدمة الطاقة والحروب

تخفيض كبير في توقعات النمو للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على خلفية صدمة الطاقة والحرب في الشرق الأوسط، مع تأثيرات خاصة على لبنان والعراق وتركيا ومصر.

أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريراً يتوقع تباطؤاً كبيراً في نمو اقتصاد ات الأسواق النامية التي يعمل بها خلال العام الحالي، مع تخفيض توقعاته للنمو بشكل ملحوظ.

يعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع تكاليف الطاقة بشكل حاد، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. وتشمل مناطق التباطؤ دولاً رئيسية في نطاق عمل البنك مثل تركيا وأوكرانيا ومصر، مع تسجيل أكبر تخفيضات في التوقعات للبنان (-6 نقطة مئوية) والعراق (-5.1 نقطة مئوية)، مما يعكس تأثيرات الأزمات المتعددة في هذه الدول.

يُظهر التقرير أن متوسط النمو المتوقع لـ 41 دولة تغطيها المؤسسة سيكون 3.1% هذا العام، أي أقل بـ 0.5 نقطة مئوية مما كان متوقعاً في فبراير/شباط. وقد بلغ معدل التضخم في هذه المنطقة 6.4% في المتوسط بين فبراير وأبريل، مع تحذير البنك من أن أي ارتفاعات إضافية في أسعار المواد الغذائية - بسبب تكاليف الأسمدة المرتفعة - ستؤثر بشكل أكبر على اقتصادات البنك ذات الدخل المنخفض.

كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرة تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على عكس ما حدث بعد جائحة كوفيد-19. تسلط كبير خبراء الاقتصاد في البنك، بياتا يافورتشيك، الضوء على استمرار "صدمة الطاقة" كقصة رئيسية للتقرير، مؤكدة أن هذه الصدمة وقعت في لحظة كانت فيها المعنويات ضعيفة بالفعل في القطاع الصناعي الأوروبي.

ورغم أن ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام أقل من الارتفاع الهائل الذي أعقب حرب روسيا على أوكرانيا في 2022، فإن أسعار الغاز الأوروبية لا تزال حوالي خمسة أضعاف مستوياتها في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تحول الصادرات بعيداً عن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. في المقابل، تنمو الصادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من مناطق عمل البنك بوتيرة أسرع.жает يافورتشيك إلى أن إلغاء أو خفض الضرائب على الوقود قد يفاقم النقص في المستقبل، لأنه يقلل من الحافز لخفض الاستهلاك





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