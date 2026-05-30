البطائح يحقق اللقب بعد حسم المواجهة النهائية أمام خورفكان

البطائح ظفر بلقب دوري كرة القدم للصالات لموسم 2025-2026 بعد حسم المواجهة النهائية أمام غريمه خورفكان بنتيجة 3-1 على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل. وجاءت اللقب بعد سلسلة نهائية مشتعلة امتدت إلى المباراة الثالثة الحاسمة، حيث تبادل الفريقان الانتصار في أول مواجهتين، وكان خورفكان قد افتتح السلسلة بالفوز في مباراة الذهاب عبر ركلات الترجيح، قبل أن يرد البطائح بقوة في الإياب بانتصار مثير بنتيجة 5-4، ليؤجل الحسم إلى اللقاء الفاصل. شهدت المباراة النهائية أجواء حماسية وتنافساً محتدماً بين فريقين دخلا المواجهة بشعار واحد، هو الفوز أو لا شيء، ونجح البطائح في فرض أفضليته في اللحظات الحاسمة، ليخرج منتصراً بثلاثية مقابل هدف ويكتب اسمه بطلاً للمسابقة.

وقد شهد الموسم استثنائياً صراعاً متواصلاً بين البطائح وخورفكان، إذ التقى الفريقان سبع مرات في مختلف المنافسات خلال الموسم، وبدأت الأفضلية لخورفكان بالفوز بكأس السوبر 2-1، قبل أن يرد البطائح بانتصار مثير 5-4 في الدور الأول للدوري، ثم خسر مواجهة الدور الثاني 2-3، وعاد ليفوز في الدور الثالث 4-2، قبل أن يتبادلا الانتصارات في سلسلة البلاي أوف وصولاً إلى المواجهة الفاصلة التي ابتسمت للبطائح





