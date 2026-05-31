البحرين تحقق مع تنظيم مرتبط بإيران لنشر ولاية الفقيه وتجنيد الأعضاء وتمويل الأنشطة

تحقيق بحريني مع 41 متهماً في تنظيم يتبع الحرس الثوري الإيراني ويروج لفكر ولاية الفقيه، ويستغل المؤسسات الدينية لنشره، ويجمع الأموال لتمويل الأنشطة ودعم منظمات إرهابية في إيران والعراق ولبنان، مع تورط بعض أعضائه في استغلال الأموال في مصالح شخصية.

تحقق النيابة العامة البحرينية مع 41 متهماً في تنظيم مرتبط بإيران يروج لفكر ولاية الفقيه، ويهدف إلى تجنيد العناصر وتمويل نشاطه ونشر الولاء للولي الفقيه الإيراني.

ووفقاً للمحامي العام، فقد تم تشكيل هذا التنظيم من أعضاء سابقين في المجلس العلمائي المنحل، وقام باستغلال المساجد والمآتم والحوزات الدينية كمنابر لنشر فكره المتطرف، وإصدار فتاوى تضeil رجال الدين المعارضين، وتهميشهم وترهيبهم. كما كشفت التحقيقات عن تجميع أموال غير مشروعة وتحويل جزء منها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم منظمات إرهابية، بينما استخدم部分 المتهمين هذه الأموال في مصالح شخصية كشراء الذهب والعقارات والسيارات وسداد الرسوم الدراسية لأبنائهم. النيابة أمرت بحبس المتهمين احتياطياًً، والتحفظ على حساباتهم المصرفية وأموالهم.

تؤكد هذه الإجراءات مواجهة البحرين للتدخل الإيراني في شؤونها الداخلية عبر نشر الفكر المتطرف وتأجيج الشارع





